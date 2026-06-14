Boletos del Mundial 2026 a 120 mil pesos: el precio que divide a los aficionados mexicanos

Los paquetes están disponibles para las tres sedes mexicanas: CDMX, Guadalajara y Monterrey. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Mundial 2026 arrancó en México con una victoria de la selección nacional ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, pero el festejo tuvo un trasfondo que no pasó desapercibido: los precios de los boletos para presenciar los partidos en vivo se convirtieron en uno de los temas más comentados entre los aficionados mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum puso cifras concretas al debate durante una de sus conferencias de prensa: un boleto en el Estadio Azteca alcanza los 120 mil pesos, una cantidad equivalente a lo que muchos mexicanos tardarían meses en ganar.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria señala que la entrada para el juego inaugural llega a $120,000, una suma que, dice, está fuera del alcance de gran parte de la afición mexicana

“¿Quién puede pagar eso?”: la pregunta que resonó en México

La mandataria explicó que, por esa razón, decidió no asistir al partido inaugural y ceder su entrada a una joven aficionada sin recursos económicos para costear ese precio.

“Un boleto en el Estadio Azteca cuesta 120,000 pesos. ¿Quién puede pagar eso?”, cuestionó Sheinbaum. “El boleto número 001 que me dieron se lo regalamos a una joven veracruzana amante del fútbol pero sin recursos. ¿Quién podría representar mejor al pueblo de México que ella?”

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Mientras tanto, la presidenta siguió el partido junto a cientos de ciudadanos en uno de los 18 puntos de transmisión gratuita habilitados por el gobierno de la Ciudad de México en la capital.

¿Quién es la joven que ocupó el lugar de la presidenta?

La afortunada fue Yolett Cervantes Cuaquehua, una atleta indígena nahua del estado de Veracruz que ganó un concurso nacional organizado por el gobierno mexicano. Superó a más de mil finalistas de todo el país.

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Su historia se viralizó en redes sociales a través de un video en el que aparece en ropa tradicional haciendo malabares con un balón descalza. En el clip, Cervantes relató que su pasión por el fútbol comenzó a los ocho años, cuando ganó un concurso de poesía cuyo premio fue un viaje a España para ver un partido. “Al volver a casa, me apasionó el fútbol y, en ese momento, me olvidé de la poesía”, contó.

Cervantes se sentó en la sección VIP del Azteca con el boleto presidencial para ver a México vencer a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo.

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La joven veracruzana supera a más de 1,000 finalistas en una convocatoria del gobierno mexicano y asiste como invitada especial al Estadio Azteca, donde presencia el triunfo de México sobre Sudáfrica en el debut del torneo. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Los precios del Mundial, un debate que va más allá de México

El encarecimiento de los boletos no es un fenómeno exclusivo del mercado mexicano. Según información publicada por The Guardian, las entradas para los partidos del Mundial 2026 se venden en promedio alrededor de los 3,000 dólares, una cifra que resulta inaccesible para la mayoría de los aficionados en los países participantes.

El torneo, que se disputa en 16 ciudades sede de Estados Unidos, México y Canadá, ha generado un debate creciente sobre la accesibilidad del fútbol como espectáculo masivo frente a su creciente conversión en un evento de lujo.

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Por ahora, millones de mexicanos siguieron el partido inaugural como Sheinbaum: frente a una pantalla, celebrando desde lejos un triunfo que, para muchos, fue igualmente emotivo.