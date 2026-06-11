Hombre de la tercera edad sufre convulsiones en la Puerta 1 del Estadio Ciudad de México: recibió RCP en el lugar

Presuntamente se trata de un hombre con nacionalidad alemana la que sufrió el percance, previo a la inauguración del Mundial 2026. (Redes Sociales)

Un hombre de la tercera edad sufrió convulsiones en la Puerta 1 del Estadio Ciudad de México durante los minutos previos a la inauguración de la Copa Mundial 2026, según fuentes preliminares.

Fuentes extraoficiales señalan que se trata de un aficionado de 81 años que sufrió un paro cardíaco en los accesos y recibió reanimación cardiopulmonar durante 10 minutos.

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Los primero reportes señalan que la persona extranjera habría perdido la vida en las inmediaciones del evento deportivo. Infobae México pudo conocer que el sujeto fue trasladado al Hospital General de Zona Número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa Coapa y que salió por su propio pie tras ser atendido

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el hombre es de nacionalidad extranjera, quien se encuentra actualmente en condición estable y continúa bajo observación.

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Personal de una brigada médica y agentes de policía de la Ciudad de México se abren paso entre una multitud de aficionados internacionales de fútbol reunidos frente a un estadio moderno bajo el sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante una emergencia en eventos masivos

Ante un desvanecimiento o paro cardíaco en concentraciones multitudinarias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México recomienda mantener la calma y activar de inmediato la cadena de auxilio. La respuesta rápida en los primeros minutos determina las posibilidades de supervivencia ante un evento cardiovascular.

Las autoridades también exhortan a los asistentes a evitar aglomeraciones alrededor del afectado. Abrir una valla humana garantiza ventilación adecuada y espacio de maniobra para los equipos de rescate.

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El contexto del operativo mundialista

El incidente se produjo mientras miles de aficionados ingresaban al estadio para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el primero de la Copa Mundial 2026 en suelo mexicano. Las puertas del recinto abrieron cuatro horas antes del pitazo inicial, previsto para las 13:00 horas del Centro de México.

El dispositivo de emergencias desplegado para la jornada demostró su capacidad de respuesta ante la contingencia. La Protección Civil capitalina subrayó que la colaboración de los asistentes, al ceder espacio a las unidades de rescate, fue determinante para la atención oportuna del paciente.

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MEX5543. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Un aficionado posa previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Las recomendaciones de Protección Civil para los estadios del Mundial 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones para los aficionados que asistirán a los estadios del Mundial 2026 en México, con énfasis en la prevención y el respeto a las normas de acceso establecidas por la FIFA y los gobiernos locales.

Al llegar a cualquier recinto, la CNPC pide que los asistentes identifiquen de inmediato las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, los puntos de reunión y los módulos de atención médica. La dependencia subrayó que la seguridad en eventos masivos depende tanto de las autoridades como de los propios aficionados.

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Quienes acudan con menores, adultos mayores o personas con discapacidad deben establecer desde el inicio un punto de encuentro en caso de separación. También se recomienda portar identificación oficial y llevar únicamente lo indispensable: las mochilas grandes y los objetos voluminosos ralentizan los filtros de ingreso y elevan los riesgos dentro del estadio.

La CNPC aconseja revisar el pronóstico meteorológico antes de salir y llegar con suficiente anticipación para pasar los controles de seguridad sin contratiempos, especialmente en los partidos de mayor afluencia. Vestimenta adecuada para la lluvia o las altas temperaturas forma parte de esa preparación.

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CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Desde temprana hora, aficionados comenzaron a arribar a las inmediaciones del Estadio Azteca para presenciar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el partido entre México y Sudáfrica. Entre banderas, playeras de la selección mexicana y un ambiente de expectativa, miles de personas se dieron cita en los accesos al inmueble para formar parte del inicio de la justa mundialista, que regresa a territorio mexicano con una jornada histórica para el futbol nacional.FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

Ante un posible sismo durante algún partido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) instruye a mantener la calma, proteger cabeza y cuello, y esperar las indicaciones del personal antes de evacuar. El Gobierno de la Ciudad de México activará de forma inmediata protocolos de emergencia con monitoreo de daños y comunicación a través de altavoces, pantallas y redes sociales; las brigadas médicas permanecerán listas durante todo el evento.