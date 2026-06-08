Mara Lezama descarta riesgo de tsunami en Quintana Roo tras sismo en Cuba

Mara Lezama descarta daños y riesgo de tsunami tras el sismo percibido en Quintana Roo.

El sismo de magnitud 6.1 registrado este lunes en el occidente de Cuba generó momentos de tensión en distintos municipios de Quintana Roo, donde el movimiento fue perceptible para habitantes, trabajadores y turistas.

Tras la activación de protocolos de seguridad y una evaluación preliminar de las autoridades, la gobernadora Mara Lezama confirmó que no existen daños reportados ni riesgo de tsunami para las costas del estado.

PUBLICIDAD

Sismo en Cuba activa protocolos de emergencia en Quintana Roo

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el occidente de Cuba, a una distancia aproximada de entre 242 y 250 kilómetros de las costas quintanarroenses.

Mapa de intensidad de la comunidad USGS que muestra el epicentro de un terremoto de magnitud 6.1 al noroeste de Cuba y parte de Florida, con datos de intensidad sísmica (@USGS_Quakes)

Aunque inicialmente se manejaron distintas estimaciones sobre su intensidad, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ajustó la magnitud oficial a 6.1.

La sacudida fue percibida en municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, donde se activaron de manera inmediata los protocolos de Protección Civil para garantizar la seguridad de la población.

PUBLICIDAD

Mara Lezama confirma saldo blanco y descarta afectaciones

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la gobernadora Mara Lezama informó que, tras las primeras inspecciones, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales derivados del fenómeno.

Mara Lezama descarta daños y riesgo de tsunami tras el sismo percibido en Quintana Roo.

Explicó que las autoridades realizaron verificaciones en aeropuertos, plazas comerciales, edificios públicos, zonas turísticas e infraestructura estratégica.

Asimismo, destacó que las operaciones aéreas continuaron con normalidad y que los servicios de salud tampoco reportaron incidentes.

La mandataria señaló que, como parte de los protocolos preventivos, se llevaron a cabo evacuaciones temporales en edificios de Playa del Carmen, Cancún y Chetumal, cuyos ocupantes posteriormente regresaron a sus actividades habituales una vez concluidas las revisiones correspondientes.

PUBLICIDAD

Evacuaciones preventivas generan momentos de tensión en Cancún

El temblor tomó por sorpresa a residentes y visitantes en varios puntos del estado. En Cancún, trabajadores de oficinas, plazas comerciales y algunos hoteles fueron evacuados de manera preventiva mientras las autoridades verificaban las condiciones de seguridad de los inmuebles.

El movimiento telúrico generó tensión entre turistas y residentes, pero no dejó afectaciones. (Foto: Captura de pantalla)

Además de Cancún, habitantes de Playa del Carmen, Chetumal e incluso algunas zonas de la península reportaron el movimiento de lámparas, puertas y ventanas, situación que generó preocupación entre la población debido a que los sismos no son fenómenos frecuentes en Quintana Roo.

PUBLICIDAD

Datos relevantes sobre el sismo

Magnitud oficial : 6.1 grados.

Epicentro : occidente de Cuba, cerca de Mantua .

Profundidad : 33 kilómetros.

Municipios donde fue perceptible : Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

Se realizaron evacuaciones preventivas en edificios públicos y privados.

No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

Aeropuertos, hospitales y servicios estratégicos operaron con normalidad.

Autoridades descartan alerta de tsunami para el Caribe mexicano

Uno de los principales temores tras el movimiento telúrico fue la posibilidad de un tsunami.

Descartan riesgo de tsunami en Quintana Roo tras sismo de magnitud 6.1 en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Mara Lezama aseguró que las instancias especializadas descartaron cualquier riesgo para las costas quintanarroenses.

La gobernadora precisó que la información oficial confirma que no existe peligro de oleaje anómalo asociado al sismo, por lo que la población puede mantenerse tranquila respecto a este escenario.

PUBLICIDAD

Llaman a evitar rumores y seguir información oficial

Ante la circulación de versiones no confirmadas en redes sociales, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales.

Autoridades llaman a evitar rumores y consultar únicamente información oficial. | X- Mara Lezama

Mara Lezama advirtió que durante las horas posteriores al sismo podría difundirse información falsa o imprecisa, por lo que pidió atender exclusivamente los reportes emitidos por Protección Civil y las dependencias competentes.

PUBLICIDAD

Finalmente, reiteró la recomendación de realizar revisiones preventivas en viviendas y reportar cualquier posible afectación al número de emergencias 911, mientras continúan las labores de monitoreo en todo el estado.

Hasta el cierre de los reportes oficiales, Quintana Roo mantenía saldo blanco y operación normal en sus principales servicios e instalaciones.