México

Pemex y asociación de jubilados acuerdan incrementar tope de pensiones

En el convenio acordaron hasta 134 mil pesos mensuales, con lo que se pone fin, al menos de manera temporal, a las protestas

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Un grupo de jubilados y pensionados de Pemex se manifestaron en instalaciones de esta paraestatal, para exigir se reactive su acceso a servicios médicos integrales, ya que desde Octubre que les dejaron de prestar este servicio.
Foto: Nacho Ruiz / Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Asociación Nacional de Jubilados de Confianza de la Industria Petrolera alcanzaron un acuerdo para incrementar el tope máximo de las pensiones de este sector hasta 134 mil pesos mensuales, con lo que se pone fin, al menos de manera temporal, a las protestas y movilizaciones que los extrabajadores mantenían desde hace varios meses.

El convenio fue firmado el pasado 10 de junio entre representantes de Pemex y dirigentes de la organización de jubilados, quienes reclamaban la actualización del límite de sus pensiones, argumentando que el monto vigente había quedado rezagado frente al incremento en salarios y prestaciones dentro de la empresa productiva del Estado.

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¿Qué acordaron Pemex y los jubilados?

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el nuevo acuerdo establece que el tope máximo para las pensiones de jubilados de confianza será de 134 mil pesos mensuales, una cifra superior a la que se aplicaba anteriormente.

El convenio también contempla mecanismos para revisar casos específicos y dar seguimiento a las demandas pendientes de los pensionados, quienes habían advertido sobre afectaciones económicas derivadas de los límites establecidos en años anteriores.

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Tras la firma del acuerdo, los representantes de los jubilados anunciaron la suspensión de las movilizaciones y manifestaciones que tenían previstas en distintas instalaciones de la empresa.

Jubilados celebran avance en sus demandas

La Asociación Nacional de Jubilados de Confianza de la Industria Petrolera calificó el acuerdo como un avance significativo después de meses de negociaciones con directivos de Pemex.

Los jubilados sostenían que el esquema vigente generaba diferencias importantes entre trabajadores retirados que desempeñaron funciones similares dentro de la empresa, por lo que solicitaron una actualización del límite de pago acorde con las condiciones laborales actuales.

Aunque el incremento al tope de las pensiones fue uno de los principales puntos de la negociación, la organización señaló que continuará dialogando con la petrolera para atender otros temas relacionados con prestaciones y derechos adquiridos.

¿A quiénes beneficia el aumento del tope de pensiones?

El acuerdo está dirigido principalmente a los jubilados de confianza de Pemex, es decir, aquellos trabajadores que no pertenecían al sindicato petrolero y que se retiraron bajo esquemas de pensión específicos.

No todos los pensionados recibirán automáticamente los 134 mil pesos mensuales, ya que esa cifra corresponde al nuevo límite máximo autorizado. El monto que percibe cada jubilado depende de factores como su antigüedad, salario base y condiciones establecidas en su régimen de retiro.

Pemex busca evitar nuevos conflictos

El entendimiento alcanzado ocurre en un contexto en el que Pemex enfrenta diversos retos financieros y laborales, por lo que la resolución de este conflicto fue vista como una medida para evitar nuevas protestas que pudieran afectar operaciones administrativas o generar presión adicional sobre la empresa.

Con la firma del convenio, ambas partes acordaron mantener una mesa de diálogo permanente para dar seguimiento a los compromisos adquiridos y revisar cualquier diferencia que pudiera surgir durante la implementación del nuevo esquema.

Puntos clave del acuerdo

  • Pemex y la asociación de jubilados firmaron un convenio el 10 de junio.
  • El tope máximo de las pensiones se incrementó hasta 134 mil pesos mensuales.
  • Los jubilados suspendieron las movilizaciones previstas tras alcanzar el acuerdo.
  • El beneficio aplica principalmente a los jubilados de confianza de la petrolera.
  • Se mantendrá una mesa de diálogo para revisar pendientes y dar seguimiento a los compromisos.

El acuerdo representa uno de los entendimientos más relevantes entre Pemex y sus jubilados en los últimos años, al atender una de las principales demandas de quienes trabajaron durante décadas en la empresa estatal y buscaban una actualización de sus condiciones de retiro.

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