México

Beca Rita Cetina 2026: ¿Es necesario ir por otra tarjeta Bienestar si ya tengo un hijo registrado?

Este año, la cobertura del programa alcanzó a los estudiantes de primaria tras un proceso de implementación gradual

Guardar
Google icon
La tarjeta del Banco Bienestar es indispensable para que los beneficiarios puedan cobrar su dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tarjeta del Banco Bienestar es indispensable para que los beneficiarios puedan cobrar su dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el gobierno de México en 2025, cuyo objetivo es ofrecer un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, que asistan a escuelas públicas del país.

La implementación de esta política ha sido paulatina: durante la primera etapa, el beneficio se destinó solo a quienes cursaban secundaria. En 2026, se lanzó la convocatoria para alumnos de primaria, quienes recibirán su primer pago en breve.

PUBLICIDAD

El propósito principal es reducir la deserción escolar y proporcionar un respaldo financiero que permita a los beneficiarios continuar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es necesario ir por otra tarjeta si ya tengo registrado a la Beca Rita Cetina?

No es necesario obtener una nueva tarjeta. Los padres de familia que ya cuentan con estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina pueden utilizar el mismo plástico si inscribieron a otros hijos de primaria en la reciente convocatoria. Los depósitos correspondientes a ambos niveles escolares llegarán al mismo medio de pago, facilitando así la administración y el acceso a los recursos.

PUBLICIDAD

El monto y la periodicidad de los apoyos varían según el grado. Los estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos de manera bimestral. Además, si un padre o madre tiene a más de un hijo inscrito en la beca, podrá acceder a 700 pesos adicionales en cada periodo.

En el caso de los niños de primaria, el apoyo se concreta con un depósito único de 2 mil 500 pesos, destinado específicamente a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

De esta manera, el programa busca adaptarse a las necesidades puntuales de cada nivel educativo, asegurando que los recursos lleguen de forma directa y sin obstáculos administrativos a quienes más los necesitan.

El video presenta entrevistas a varias personas en un espacio exterior, quienes sostienen tarjetas y documentos del programa Bienestar. Se observan gráficos que representan un candado, un código de seguridad y una casa. El contenido es un video informativo sobre el manejo seguro de las tarjetas y beneficios del programa Becas Bienestar.

¿Cómo recoger el plástico?

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina, es necesario presentarse en la fecha, hora y sede señaladas en la convocatoria del plantel o en los avisos emitidos por la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez; normalmente, la entrega se realiza en la escuela donde estudia el menor.

La tarjeta será entregada exclusivamente a la persona que realizó el registro. Para evitar inconvenientes, resulta indispensable acudir con la documentación completa, tanto en original como en copia.

Del padre, madre, tutora o tutor responsable del trámite, se requiere: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.), acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses). Para la alumna o alumno, se solicita acta de nacimiento y CURP certificada.

El procedimiento es presencial y sólo la persona que hizo la inscripción puede recibir la tarjeta, ya que la cuenta del Banco del Bienestar se genera a su nombre. Para consultar detalles del estatus y fechas de entrega, está disponible el Buscador de Estatus Oficial.

Imagen U64MKIYX75BDZKVS7I3QD45VCQ

Tips para la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) difundió un video donde madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos en la Beca Rita Cetina comparten recomendaciones útiles para el proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar. Entre los consejos destacan revisar que el sobre de entrega permanezca cerrado y corroborar que el número de la tarjeta coincida con el del documento incluido.

  • Revisar que el sobre donde se entrega la tarjeta esté cerrado y checar que el número de tarjeta coincida con el documento que viene adentro del sobre.
  • No compartir el NIP ni el código de seguridad
  • No dejar que le tomen fotos o copias
  • Cambiar el NIP inmediatamente
  • Para dudas, acercarse únicamente al personal del banco
  • Descargar la App del Banco Bienestar para consultar el saldo y todos los movimientos

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinatarjeta del Bienestar2026BecasBecas del BienestarProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llora al dejar el PRI pero se une a Movimiento Ciudadano, así da la bienvenida el partido naranja a Erubiel Alonso

Jorge Álvarez Máynez, Dante Delgado y otras figuras del MC, celebran incorporación del expriísta a las filas emecistas

Llora al dejar el PRI pero se une a Movimiento Ciudadano, así da la bienvenida el partido naranja a Erubiel Alonso

Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”

A través de redes sociales, el guardameta universitario reconoció el trabajo de Efraín al frente del conjunto auriazul

Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”

Periodista investiga venta de chips registrados y descubre línea vinculada a su CURP ilegalmente

El 30 de junio de 2026 es la fecha límite obligatoria en todo México para registrar y vincular líneas de telefonía móvil a una identificación oficial

Periodista investiga venta de chips registrados y descubre línea vinculada a su CURP ilegalmente

Qué puedes y qué NO puedes comprar con la Beca Rita Cetina: lo que dice la SEP

Lo que la SEP nunca te dijo sobre la Beca Rita Cetina puede costarte el apoyo completo antes de que hagas tu primera compra

Qué puedes y qué NO puedes comprar con la Beca Rita Cetina: lo que dice la SEP

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Román Mena de la Cruz fue agredido cuando se encontraba en su camioneta

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Atacan a balazos al exalcalde de Salto de Agua, Chiapas

Alcaldesa de Mazatlán rechaza señalamientos tras difusión de imagen con presunta hermana del Chapo Guzmán: “No conozco a esa persona”

Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

Matan a “Winnie”, niño de 9 años que iba por sus pollitos en Guanajuato: es el tercer menor asesinado en un mes en ese estado

ENTRETENIMIENTO

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

Laura León le hace inapropiada propuesta a Pepillo Origel y queda grabado en video: “Nunca se dejó”

Cynthia Klitbo explota por su relación con Luis Rodríguez: “Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA?

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

DEPORTES

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos

¿México excluido de su propio mundial? Estas son las restricciones de FIFA para grabar en los partidos

Keylor Navas le dice adiós a Efraín Juárez: “No es lindo despedirse de un gran entrenador”

Guillermo Ochoa recuerda la herida del Mundial de Sudáfrica 2010 al ser suplente y revela cómo la convirtió en motivación

Raúl Jiménez vuelve a casa: medios ingleses revelan acuerdo de su regreso con Wolverhampton tras el Mundial 2026

Perro se vuelve viral al predecir cómo terminará el grupo de México en el Mundial 2026