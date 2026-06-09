Beca Rita Cetina 2026: ¿Es necesario ir por otra tarjeta Bienestar si ya tengo un hijo registrado?

La tarjeta del Banco Bienestar es indispensable para que los beneficiarios puedan cobrar su dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca Rita Cetina es un programa social creado por el gobierno de México en 2025, cuyo objetivo es ofrecer un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, que asistan a escuelas públicas del país.

La implementación de esta política ha sido paulatina: durante la primera etapa, el beneficio se destinó solo a quienes cursaban secundaria. En 2026, se lanzó la convocatoria para alumnos de primaria, quienes recibirán su primer pago en breve.

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El propósito principal es reducir la deserción escolar y proporcionar un respaldo financiero que permita a los beneficiarios continuar y finalizar sus estudios satisfactoriamente.

Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es necesario ir por otra tarjeta si ya tengo registrado a la Beca Rita Cetina?

No es necesario obtener una nueva tarjeta. Los padres de familia que ya cuentan con estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina pueden utilizar el mismo plástico si inscribieron a otros hijos de primaria en la reciente convocatoria. Los depósitos correspondientes a ambos niveles escolares llegarán al mismo medio de pago, facilitando así la administración y el acceso a los recursos.

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El monto y la periodicidad de los apoyos varían según el grado. Los estudiantes de secundaria reciben 1,900 pesos de manera bimestral. Además, si un padre o madre tiene a más de un hijo inscrito en la beca, podrá acceder a 700 pesos adicionales en cada periodo.

En el caso de los niños de primaria, el apoyo se concreta con un depósito único de 2 mil 500 pesos, destinado específicamente a la adquisición de uniformes y útiles escolares.

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De esta manera, el programa busca adaptarse a las necesidades puntuales de cada nivel educativo, asegurando que los recursos lleguen de forma directa y sin obstáculos administrativos a quienes más los necesitan.

El video presenta entrevistas a varias personas en un espacio exterior, quienes sostienen tarjetas y documentos del programa Bienestar. Se observan gráficos que representan un candado, un código de seguridad y una casa. El contenido es un video informativo sobre el manejo seguro de las tarjetas y beneficios del programa Becas Bienestar.

¿Cómo recoger el plástico?

Para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina, es necesario presentarse en la fecha, hora y sede señaladas en la convocatoria del plantel o en los avisos emitidos por la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez; normalmente, la entrega se realiza en la escuela donde estudia el menor.

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La tarjeta será entregada exclusivamente a la persona que realizó el registro. Para evitar inconvenientes, resulta indispensable acudir con la documentación completa, tanto en original como en copia.

Del padre, madre, tutora o tutor responsable del trámite, se requiere: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.), acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses). Para la alumna o alumno, se solicita acta de nacimiento y CURP certificada.

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El procedimiento es presencial y sólo la persona que hizo la inscripción puede recibir la tarjeta, ya que la cuenta del Banco del Bienestar se genera a su nombre. Para consultar detalles del estatus y fechas de entrega, está disponible el Buscador de Estatus Oficial.

Tips para la entrega de tarjetas Bienestar para la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) difundió un video donde madres, padres y tutores que inscribieron a sus hijos en la Beca Rita Cetina comparten recomendaciones útiles para el proceso de entrega de la tarjeta del Bienestar. Entre los consejos destacan revisar que el sobre de entrega permanezca cerrado y corroborar que el número de la tarjeta coincida con el del documento incluido.

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Revisar que el sobre donde se entrega la tarjeta esté cerrado y checar que el número de tarjeta coincida con el documento que viene adentro del sobre.

No compartir el NIP ni el código de seguridad

No dejar que le tomen fotos o copias

Cambiar el NIP inmediatamente

Para dudas, acercarse únicamente al personal del banco

Descargar la App del Banco Bienestar para consultar el saldo y todos los movimientos