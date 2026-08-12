México
Agregar Infobae enGoogle

Precio de la gasolina en México este 12 de agosto

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Los precios de los combustibles nacionales varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes nacionales de este miércoles 12 de agosto de 2026.

Este es el precio de los carburantes de hoy

La gasolina magna está en un promedio de 23.694 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.525pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.033 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

PUBLICIDAD

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 12 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hoy miércoles 12 de agosto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? Reportan atrasos en Línea 2

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 05:56 horas, a una distancia de 85 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sanciones, arrestos y recompensas: 5 golpes de EEUU al CJNG desde que Juan Carlos Valencia González tomó el liderazgo

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa

Alfredo Olivas y los ataques a su familia en 11 años: de los balazos en su concierto al asesinato de su primo en Zapopan

Gibrán Ramírez acusa a Morena de haber financiado campañas de 2021 con dinero ilícito y ventila relación del ‘Rey del huachicol’ y Mario Delgado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Mariana Ochoa sale del Exilio y regresa como habitante

Productora de La Casa de los Famosos México 2026 responde a Mar Contreras por críticas a la temporada

KARD en México: precios de boletos y beneficios para el concierto del grupo mixto de K-pop

Internautas critican a La Casa de los Famosos México por salida de Ximena Herrera tras El Exilio

Imponen orden de restricción a conductor de Ventaneando por exhibir al hijo de Luis Miguel, afirma Javier Ceriani

DEPORTES

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Nahuel Guzmán logra la expulsión más insólita de su carrera en el Tigres vs Whitecaps de la Leagues Cups 2026

Otra baja para los Pumas, Álvaro Angulo enciende las alarmas tras lesión en Leagues Cup

Quién es Emiliano Muñoz, el joven mexicano de 16 años que entrena con el Atlético de Madrid

Hijos de Julio César Chávez regresan al ring en una pelea con causa contra las adicciones

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie