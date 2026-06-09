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Suculentas con cochinilla: cómo eliminar esta plaga sin dañar sus delicadas hojas

Las suculentas ganan popularidad por su resistencia y fácil cuidado, pero también pueden sufrir plagas como la cochinilla

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Primer plano de una suculenta de hojas verdes carnosas en maceta de barro, con múltiples cochinillas blancas y algodonosas visibles en las uniones de sus hojas.
Una suculenta de hojas carnosas es invadida por una plaga de cochinillas blancas y algodonosas, un problema frecuente en el cuidado de plantas ornamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las suculentas ganan popularidad por su resistencia y fácil cuidado, pero no están exentas de plagas.

La cochinilla, un insecto pequeño y difícil de detectar a simple vista, puede invadir estas plantas y afectar su desarrollo.

Identificar y eliminar la plaga a tiempo es fundamental para mantener sanas las suculentas sin dañar sus hojas ni alterar su apariencia.

Vista horizontal de cinco suculentas en macetas de terracota y piedra, colocadas sobre un patio de piedra con fondo de ladrillo, iluminadas por el sol.
La cochinilla es un insecto pequeño y difícil de detectar que invade suculentas y afecta su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo eliminar una plaga de cochinilla de una suculenta sin dañar sus hojas

Para eliminar una plaga de cochinilla en una suculenta sin dañar sus hojas, sigue estos pasos recomendados por expertos en jardinería:

  1. Retira manualmente las cochinillas Usa un hisopo de algodón humedecido con alcohol isopropílico (al 70%). Pásalo suavemente sobre las zonas afectadas para eliminar y desinfectar sin dañar la planta.
  2. Lava la planta Rocía la suculenta con un chorro suave de agua para desprender restos de plaga. Hazlo con cuidado para evitar dañar las hojas o el sustrato.
  3. Aísla la planta Aísla la suculenta infectada para evitar que la plaga se propague a otras plantas cercanas.
  4. Repite el tratamiento Vuelve a revisar la planta cada tres o cuatro días y repite el procedimiento si detectas nuevas cochinillas. La constancia es clave para erradicar la plaga.
  5. Evita insecticidas agresivos No uses insecticidas de uso general, aceites minerales ni jabones potentes, ya que pueden manchar o quemar las hojas de las suculentas.
  6. Mejora la ventilación y revisa el riego La humedad y la falta de ventilación favorecen la aparición de cochinillas. Mantén la planta en un lugar aireado y revisa que el sustrato no esté saturado de agua.
Infografía ilustrando pasos para eliminar cochinillas de suculentas: limpieza manual con hisopo de alcohol, lavado con agua, aislamiento y tratamiento regular.
Si la infestación persiste, puedes recurrir a insecticidas específicos para plantas ornamentales, pero siempre haz una prueba en una hoja antes de aplicar en toda la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir las plagas de cochinilla en tus suculentas

Para prevenir las plagas de cochinilla en tus suculentas, toma en cuenta estas recomendaciones:

  • Revisa las plantas nuevas antes de integrarlas Antes de colocar una nueva suculenta junto a tus otras plantas, revisa cuidadosamente hojas, tallos y raíces para descartar la presencia de cochinilla.
  • Mantén buena ventilación Coloca las suculentas en lugares con buena circulación de aire. La humedad estancada favorece la aparición de plagas.
  • Evita el exceso de riego No riegues en exceso. El sustrato debe secarse casi por completo entre riegos. La humedad constante atrae cochinillas y otras plagas.
  • Limpia las hojas regularmente Quita el polvo y revisa las hojas y tallos de manera periódica. Si detectas pequeñas manchas blancas o algodonosas, actúa de inmediato.
  • Aísla las plantas enfermas Si identificas una suculenta con plaga, sepárala del resto para evitar la propagación.
  • Desinfecta herramientas y macetas Lava y desinfecta las herramientas de jardinería y reutiliza macetas solo después de limpiarlas bien.
  • Usa sustrato de calidad Asegúrate de emplear tierra y sustratos limpios y libres de restos orgánicos en descomposición.

La prevención y la observación constante son las mejores herramientas para mantener tus suculentas sanas y libres de cochinilla.

Primer plano de una suculenta con hojas verdes y puntas rojas, infestada por numerosas cochinillas blancas y algodonosas en las uniones de sus hojas.
Una suculenta de hojas verdes y bordes rojizos es infestada por múltiples cochinillas blancas y algodonosas, claramente visibles entre sus hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras plagas que pueden sufrir las suculentas

Las suculentas pueden verse afectadas por varias plagas además de la cochinilla. Algunas de las más comunes son:

  • Pulgones Insectos pequeños, verdes, negros o amarillos que se agrupan en los brotes tiernos y succionan la savia de la planta.
  • Ácaros (araña roja) Prácticamente invisibles a simple vista, forman telarañas finas entre hojas y tallos. Provocan manchas y decoloración en las hojas.
  • Mosquita blanca Pequeños insectos alados de color blanco que vuelan al mover la planta. Dejan una sustancia pegajosa que puede atraer hongos.
  • Trips Insectos alargados y delgados que raspan la superficie de las hojas, dejando manchas plateadas o puntos negros.
  • Babosas y caracoles En exteriores, pueden alimentarse de las hojas carnosas, dejando orificios y rastros de baba.
  • Hongos y moho La humedad excesiva puede provocar la aparición de moho negro o manchas marrones en hojas y tallos.

Una revisión regular y el control del ambiente ayudan a prevenir y detectar a tiempo estas plagas en las suculentas.

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