Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Las autoridades icautaron diversos objetos prohibidos en el penal donde mataron el 31 de mayo a siete reos Foto: Defensa

Autoridades estatales y federales aseguran objetos prohibidos Aguaruto Culiacán durante una nueva revisión en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. En el operativo participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Fiscalía General del Estado.

El decomiso incluye telefonía celular, presuntas drogas, armamento y numerario, que quedan a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones. Entre lo asegurado se reportan 14 celulares, 26 dosis de polvo blanco y $8,179 en efectivo, además de un arma corta calibre .40 con cargador y cartuchos.

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En el rubro de telefonía celular, el personal localiza 14 equipos, 11 cargadores, siete cables diversos, dos módems, tres tarjetas SIM y dos cargadores para radio. En cuanto a sustancias, se aseguran 26 dosis de polvo blanco y un cigarrillo de hierba verde seca.

Dentro del apartado de armamento, se encuentra un arma corta calibre .40, un cargador para arma corta del mismo calibre, 11 cartuchos calibre .40 y 26 puntas. Las autoridades señalan que tanto los objetos como las dosis de las presuntas drogas se trasladan para su puesta a disposición y el inicio de las indagatorias correspondientes.

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Dos módems para recibir internet, varios celulares, tarjetas de crédito entre lo hallado en el penal Foto: Defensa

La revisión la realizan elementos estatales y personal de custodia penitenciaria. El despliegue cuenta con el apoyo de la Compañía de Revisión a Penales de la Guardia Nacional y con bases de operaciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, encargadas de mantener seguridad en el perímetro del penal durante el desarrollo del operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, la inspección concluye sin incidentes y se lleva a cabo con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Las autoridades federales y estatales sostienen que estas acciones buscan fortalecer la seguridad al interior de los centros penitenciarios y mantener condiciones de tranquilidad para la población sinaloense.

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También se hace un llamado a la ciudadanía para usar de manera oportuna el número de emergencias 9-1-1 y el 089 para realizar denuncias anónimas.

Un arma de fuego, balas, droga más de 18 mil pesos en efectivo les fue incautado a reos del penal de Aguaruto Foto: Defensa

Aseguran celulares, presuntas drogas, un arma calibre .40 y efectivo en dos módulos del penal de Aguaruto, en Culiacán.

El decomiso incluye 14 celulares, 26 dosis de polvo blanco y $8,179, además de cargadores, módems, SIM y cartuchos.

La revisión termina sin incidentes, con resguardo perimetral de Ejército Mexicano y Guardia Nacional y participación de autoridades estatales y federales.

La riña que dejó siete muertos en el penal de Aguaruto

Siete muertos en el penal de Aguaruto marcaron el domingo 31 de mayo como uno de los episodios más letales en la historia reciente de ese centro penitenciario en Culiacán, un reclusorio que acumula décadas de fugas, arsenales ocultos, túneles y control criminal en sus módulos.

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Momento en el que los reos huyeron del penal durante el Culiacanazo de 2019. (X/@azucenau)

La riña ocurrió alrededor de las 5:00 horas en el módulo 7, donde un grupo de internos que convivía inició una agresión armada. El aviso a las autoridades no llegó sino hasta las 7:30 de la mañana, dos horas y media después de los hechos. El saldo: siete muertos y un herido con lesiones por arma blanca.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López, confirmó que la situación fue controlada horas después.

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio “B”, de 48 años, originario de San Ignacio; Alejandro Constantino, de 21 años, de Baja California; Alonso; José Luis; Kevin Alexis, de 24 años, de Culiacán; Jesús Alexis, de 26 años, de San Luis Río Colorado, Sonora; y Leonel Agustín, de 31 años, de Mazatlán.

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