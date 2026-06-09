Rebeca Maiellano, cantante y locutora venezolana más conocida como “Shakibecca”, suma una nueva controversia en México. El lunes 8 de junio, la imitadora de Shakira lideró un evento en el aeropuerto de la capital con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Rebeca Maiellano, cantante y locutora venezolana más conocida como “Shakibecca”, suma una nueva controversia en México. El lunes 8 de junio, la imitadora de Shakira lideró un evento en el aeropuerto de la capital con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pensado como un concierto para dar la bienvenida a los aficionados que llegan al país, la presentación denominada FanPort está bajo escrutinio público debido a la estricta vigilancia sobre el uso comercial de términos relacionados con el torneo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA? (Infobae México Especial / Elementos: FIFA / Facebook)

Shakibecca, en la mira del IMPI y la FIFA

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) organizó una serie de eventos masivos en México, Estados Unidos y Canadá como parte de la inauguración de la Copa del Mundo, el 11 de junio.

El espectáculo encabezado por Shakibecca no fue incluido en las cuentas oficiales del organismo internacional. La promoción se dio a través de los perfiles de la sudamericana: “¡Mañana los espero en la terminal 2 del AICM en “La Terminal Mundial”! 11am. ¡Bienvenidos todos al Mundial en México!“, se lee en una publicación replicada en sus perfiles.

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El espectáculo encabezado por Shakibecca no fue incluido en las cuentas oficiales del organismo internacional. (Facebook: FIFA)

El texto y la imagen promocional no incluyen datos sobre el organizador del evento, aspecto que cobró relevancia en redes sociales tras la difusión de videos en la Terminal 2 del AICM.

Residentes y extranjeros publicaron en X, Facebook y TikTok parte de la presentación de Shakibecca, donde se aprecian elementos del Mundial 2026.

De acuerdo con Carolina Pérez Luna, directiva de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, el uso no autorizado de marcas constituye una violación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

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“Desde 2024 tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”, indicó la funcionaria.

La presentación de Shakibecca ha generado polémica en X. (X: La Comadrita)

En diversos audiovisuales se aprecian lonas que incluyen el nombre del evento y elementos registrados por la FIFA, como la Copa Mundial e identidad gráfica del certamen.

La conversación digital escaló tras una publicación de la cuenta de entretenimiento en X, La Tía Sandra, quien cuestionó el posible uso no autorizado de marcas. “SHAKIBECCA fue contratada para recibir a los turistas internacionales en la terminal 2 del Aeropuerto de Ciudad de México. ¿Sabrá la FIFA que SHAKIBECCA está usando los logos y música?"

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Días antes, la misma cuenta centró la atención pública en la cantante Mariana Ochoa. La exintegrante de OV7 lanzó en plataformas de streaming el sencillo “México mágico, ¡ponte el sombrero!“, donde al menos dos marcas registradas por la FIFA son mencionadas o aludidas.

Con base en lineamientos del IMPI, el lanzamiento podría incurrir en un uso no autorizado definido como marketing de emboscada. De acuerdo con el organismo público descentralizado, las multas por el uso indebido de marcas pueden alcanzar hasta 250 mil UMAs, equivalentes a unos 29 millones de pesos por cada conducta infractora.

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Hasta el cierre de esta edición, tanto la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez como la de Shakibecca no han informado si el evento FanPort fue avalado por la FIFA.

Carolina Pérez Luna, directora del IMPI, subraya la restricción de símbolos y mascotas asociados visualmente a la Copa del Mundo sin autorización oficial de la FIFA, durante una reunión. (Carolina Pérez: Instagram)

Al margen, la conversación digital mantiene como eje a Shakibecca, una figura controvertida en México. En 2025, durante las presentaciones de Shakira en el Estadio GNP como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, su presencia en el escenario generó rechazo entre los seguidores de la colombiana.

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En marzo de este año, antes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, Shakibecca interactuó con el público que esperaba en primera fila. La situación provocó críticas hacia la venezolana en X, donde su protagonismo genera rechazo en un sector amplio de usuarios.

¿Quién es Shakibecca?

Shakibecca es el nombre artístico de Rebeca Maiellano, una cantante, locutora y comunicadora social venezolana ampliamente reconocida como la doble e imitadora internacional más importante de Shakira.

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Nacida en Calabozo, Guárico, comenzó a imitar a la artista colombiana desde los 12 años debido a su impresionante parecido físico y, sobre todo, a su asombrosa similitud vocal. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado un show de tributo profesional con el que ha recorrido escenarios de toda América Latina y Estados Unidos.