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¿Por qué Estados Unidos suspendió la exportación de ganado a México?

La restricción llega tras cinco contagios detectados en Texas y Nuevo México, mientras las autoridades de ambos países revisan riesgos

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Fondo con las banderas de México y Estados Unidos ondeando. Una lupa central muestra larvas de gusano barrenador sobre la bandera de Panamá.
Las banderas de México y Estados Unidos flanquean una lupa que examina larvas de gusano barrenador sobre la bandera de Panamá, simbolizando la vigilancia regional contra plagas agrícolas transfronterizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gusano Barrenador del Ganado (GBG) es una plaga que lleva meses causando severas afectaciones tanto en México como en Estados Unidos. Aunque las secretarías de agricultura de ambas naciones colaboran estrechamente para encontrar soluciones, los retos sanitarios se intensifican, llevando a tomar medidas drásticas en el comercio bilateral.

El pasado lunes 8 de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), ordenó la suspensión inmediata de todas sus exportaciones de ganado vivo y animales en general hacia México.

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El origen de la medida: Casos en Texas y Nuevo México

La decisión del gobierno estadounidense se tomó luego de que las autoridades veterinarias confirmaran cinco casos acumulados de esta plaga en su territorio: cuatro en Texas y uno en Nuevo México.

El último caso, reportado recientemente, involucra a un perro. De acuerdo con la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD), el canino había sido detectado inicialmente en Andrews, Texas. Sin embargo, tras una investigación, fue reclasificado como el primer caso en el estado de Nuevo México. Las autoridades sanitarias consideran que se trata de un “caso aislado”, originado porque el animal estuvo recientemente en territorio mexicano.

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¿Qué animales no pueden transitar hacia México?

La medida impuesta por el USDA es amplia y limita el cruce fronterizo de diversas especies. La restricción incluye:

  • Ganado: Bovinos (destinados a reproducción o sacrificio), equinos, ovinos, caprinos y cerdos de cría.
  • Fauna silvestre: Rumiantes silvestres.
  • Animales domésticos y comerciales: Perros, hurones, aves comerciales y animales de ornato.
Un veterinario habla con una pareja y su perro en una mesa de examen, junto a equipos médicos; un círculo muestra una larva grande del gusano barrenador del Nuevo Mundo.
Un veterinario en Estados Unidos discute la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo con una pareja preocupada que sostiene a su perro, mientras se muestra una imagen detallada de la larva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reactivación de este vital comercio pecuario dependerá de las evaluaciones de riesgo que emita el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de los nuevos acuerdos sanitarios que alcancen ambos países.

El avance del Gusano Barrenador en México

Para entender la magnitud de la precaución estadounidense, es vital observar el panorama en territorio mexicano. Al corte del 3 de junio de 2026, México contabiliza 2 mil 24 casos activos de Gusano Barrenador del Ganado, según el más reciente informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el SENASICA.

Gusano barrenador total acumulado 3 de junio México
Gusano barrenador total acumulado 3 de junio México (Imagen: Senasica)

Ante la crisis, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, anunció que el presidente estadounidense Donald J. Trump designó a John Bellinger como nuevo asesor principal para la Preparación ante el Gusano Barrenador del Nuevo Mundo. Bellinger se integrará al equipo del USDA para impulsar tecnologías y estrategias de combate contra la plaga.

Rollins destacó que la experiencia de Bellinger en el sector privado, vinculada a la seguridad alimentaria y ganadera en Texas (actual epicentro de la plaga en EE. UU.), será clave para proteger al ganado estadounidense.

A pesar de la reciente suspensión comercial, ambas naciones cuentan con un marco de trabajo. En agosto de 2025, firmaron un Plan de Acción contra el Gusano Barrenador, un documento que traza objetivos, acciones y presupuestos específicos, como son las plantas de moscas estériles.

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