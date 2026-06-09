ONG lanza campaña para visibilizar agresiones a periodistas en el Mundial 2026

Ilustración que muestra a una multitud en un estadio bajo el lema "Fútbol con Memoria", mientras un grupo de personas, incluyendo periodistas, avanzan por la libertad de expresión, verdad, paz, justicia y memoria. (Espacio OSC)

El Espacio OSC (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas) ha lanzado la campaña “#FútbolConMemoria”, en el marco de la Copa Mundial 2026. El objetivo de esta iniciativa es visibilizar los riesgos y agresiones que enfrentan los periodistas y defensores de derechos humanos en México, una realidad que suele quedar opacada por la atención mediática del evento deportivo.

Mientras millones de aficionados alrededor del planeta concentran su mirada en los estadios y en el evento deportivo más importante del mundo, en México persisten graves y profundos desafíos como son: protección a la prensa, el acceso a la justicia y el combate frontal a la impunidad, siguen siendo algunos de los temas por atender.

PUBLICIDAD

A través de su comunicado, el Espacio OSC subrayó que en el pasado, mientras los ojos del mundo estaban atentos al rodar del balón decenas de periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron silenciados y asesinados.

De acuerdo con la organización, el peligro no se detiene en los territorios. El riesgo acecha a la prensa día con día, sin importar

sin importar si las celebraciones de unidad, el turismo y la convivencia internacional acaparan la atención mediática. De hecho, denuncian que históricamente ningún Mundial de fútbol ha significado una tregua o una pausa en las agresiones letales contra activistas y comunicadores en territorio mexicano.

PUBLICIDAD

Frente a este difícil panorama, "#FútbolConMemoria" propone un ejercicio de resistencia cívica: volver a nombrar a quienes han perdido la vida durante las justas mundialistas anteriores. La campaña busca que la memoria, los derechos humanos y el deporte dialoguen, recordando tanto a las autoridades como a la afición que la libertad de expresión y la defensa del territorio forman parte esencial de cualquier sociedad que se considere verdaderamente democrática.

Esta iniciativa es impulsada por el Espacio OSC, una sólida articulación de organizaciones que cuenta con más de una década de experiencia. Su trabajo abarca el acompañamiento crítico, la documentación, la investigación y la incidencia política. A lo largo de los años, han contribuido vitalmente al monitoreo de las condiciones de riesgo y al fortalecimiento de las políticas públicas y los mecanismos de protección del Estado.

PUBLICIDAD

A través de esta campaña, las organizaciones reiteran su llamado para no olvidar que detrás de cada cifra de violencia existen historias de profundo compromiso con la verdad, el medio ambiente y la justicia.

Reporteros Sin Fronteras señala a México como uno de los países más mortíferos para ejercer periodismo

De acuerdo a la Clasificación 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre libertad de prensa, México ocupa el lugar 122 posicionandose como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico.

PUBLICIDAD

Una ilustración en acuarela simboliza el trabajo integral de una periodista, abarcando la recopilación de información con micrófonos y el registro escrito en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

RSF reportó que México obtuvo 45.23 puntos en la Clasificación 2026: la libertad de prensa cae al peor nivel de los últimos 25 años, por debajo de los 45.55 puntos y el lugar 124 del año anterior. La organización afirma que el país permanece como uno de los más peligrosos y mortíferos para la prensa a nivel global.