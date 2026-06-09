¿No habrá encuesta? Morena aclara si ya tiene lista de candidatos para elecciones del 2027

Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena

Citlalli Hernández, presidenta nacional de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aclaró si el partido ya eligió a sus candidatos a las elecciones del 2027, luego de que en redes sociales se difundió una presunta lista con el género de los aspirantes estatales.

En un video publicado en su cuenta de X, Hernández Mora calificó la difusión de la lista como “una fake news” e indicó que próximamente el partido emitirá una convocatoria para definir a los “coordinadores estatales de la transformación y de la soberanía nacional”, forma en la que anteriormente se ha nombrado a los candidatos previo al inicio formal de las campañas electorales.

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“Compañeras, compañeros de Morena, les hablo como presidenta nacional de la Comisión Nacional de Elecciones y decirles que no crean en las mentiras, en las fake news, en el acelere de quienes se quieren meter en nuestros procesos internos.

Ya pronto vamos a emitir una convocatoria para definir a las y los coordinadores estatales de la transformación y de la soberanía nacional y a raíz de eso comenzar todo nuestro proceso interno", explicó en la misma publicación.

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Aseguró que como se ha mencionado antes “habrá reglas” y se respetará los principios del partido y a los estatutos, por lo que recalcó que se realizará una encuesta interna para definir las candidaturas.

“Será el método de encuesta el que defina”, enfatizó la funcionaria de Morena y exsecretaria de las Mujeres.

Realtó que continúan trabajando en coordinación con sus aliados: el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que en conjunto integran la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

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“Seguimos dialogando cada semana con nuestros aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde. No hay nada más definido al detalle más que la convicción de caminar en conjunto, con respeto a nuestras reglas, con respeto a nuestros métodos, con transparencia”, puntualizó.

La exfuncionaria federal pidió a la población ignorar cualquier información que no se difunda en los espacios oficiales del partido o que “esté fuera de la lógica estatutaria”.

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“Así que les pido que no le hagan caso a ninguna información que esté fuera de los espacios oficiales, a ninguna información que esté fuera de la lógica estatutaria, normativa de nuestras convocatorias y finalmente también a que no crean en intermediarios”, añadió.

Insistió en que la Comisión Nacional de Elecciones no tiene intermediarios, ni personas que convoquen a reuniones en su nombre, por lo que será ella quien informará personalmente sobre el proceso.

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“Nosotros en la Comisión Nacional de Elecciones no tenemos intermediarios, no hay quienes estén convocando a reuniones a nuestro nombre.

“Seré yo personalmente quien les estará informando a todas y todos quiénes serán nuestros vínculos, nuestro equipo que estará acompañando a la Comisión Nacional de Elecciones y también delegados y delegadas que junto con nuestra gran presidenta del partido, Ariana Montiel, estamos designando”, comentó.

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Resaltó que ya se están visitando estados " para llamar a tareas organizativas" y de trabajo territorial, entre ellos Nayarit y Michoacán, adelantando que buscará que Morena sea “el partido más importante de izquierda en el mundo”.

“Como siempre lo hemos hecho, que todo el movimiento nos metamos a seguir informando, concientizando, a organizarnos, que esa es la fuerza de nuestro movimiento y que también todo el mundo sepa las reglas y que la mejor manera de que nuestros procesos internos salgan bien es que nos sometamos a los principios y a los ideales.

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“Visitamos recién Nayarit y visitamos Michoacán y en los próximos días, semanas, estaremos visitando todos los estados de la República y pues hay que seguir avanzando, sonrían porque seguimos siendo la esperanza de México, el partido más importante de México, de América Latina y si me apuran, el partido más importante de izquierda en el mundo. Un abrazo”, concluyó.