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Ministro alemán prueba salsas mexicanas en su visita a México y habla de la relación entre ambos países

El funcionario federal señala que la relación económica con el país encabeza la región y plantea la necesidad de fortalecer el vínculo bilateral

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Un hombre de traje, Johann Wadephul, come un totopo con salsa en un restaurante mexicano. Hay una canasta de totopos, dos salsas y una lima sobre la mesa colorida.
Johann Wadephul probó varias salsas mientras habla de la relación bilateral entre Alemania y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Alemania en México publicó este 8 de junio un video en el que Johann Wadephul, ministro federal de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, prueba varias salsas mientras habla de la relación bilateral y sostiene que busca elevar el nivel de cooperación con el país.

En la grabación, el funcionario de Alemania afirmó que México es “nuestro mayor socio comercial en América Latina y agregó: “No puede ser que durante mucho tiempo hayamos trabajado juntos en un nivel demasiado bajo. Eso quería impulsar y fue algo bueno”.

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Mientras probaba la comida picante, el canciller alemán mencionó detalles sobre la relación entre Alemania y México y lo que le gusta del país americano. Crédito: X/@AlemaniaMexi

Wadephul también enumeró las primeras ideas que le vienen a la mente al pensar en México: Salsa. No, de verdad, cultura azteca. Más adelante mencionó que una de las experiencias que más le impresionó durante la visita es el encuentro con jóvenes mexicanos que aprenden alemán y muestran interés por la cultura de su país.

“Ahora necesito beber algo, gente ¡Sí pica!”, dijo antes de cerrar con una valoración del país: México es un gran país, un país enorme… un país con muchísimas posibilidades. Un país que tenemos que descubrir mucho más como Alemania.”

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El canciller alemán Johann Wadephul se reunirá con Roberto Velasco en México

Johann Wadephul se reunirá con el canciller Roberto Velasco. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Johann Wadephul se reunirá con el canciller Roberto Velasco. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Johann Wadephul viajó a México para fortalecer relaciones y ampliar la cooperación, con énfasis en el ámbito económico, de acuerdo con información de EFE difundida el pasado jueves 29 de mayo.

En una rueda de prensa en Berlín, la portavoz de Exteriores Katrhin Deschauer sostuvo que México es “un socio fundamentalpara Alemania y uno de los dos socios estratégicos de la Unión Europea en América Latina, “con el que nos une mucho, como el compromiso con el orden internacional.

Wadephul llegará el próximo jueves 11 de junio procedente de Nueva York, donde defiende la candidatura alemana a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2027/2028. Ese mismo día se reunirá con su homólogo mexicano Roberto Velasco y encabezará con él la Comisión Binacional germano-mexicana, en la que se abordan temas centrales de la cooperación bilateral.

Convocan a una protesta frente a la Embajada de Alemania por la planta de amoniaco en Topolobampo

Personas sostienen pancartas de protesta "No a la planta de amoniaco en Topolobampo" frente a un gran componente industrial en un camión y el puerto.
Diversas organizaciones buscan cancelar la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo y retirar el financiamiento del banco alemán KfW IPEX-Bank. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las comunidades mayo-yoreme, organizaciones civiles y la ONU mantienen la presión para cancelar la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, un proyecto financiado con 860 millones de dólares por un consorcio encabezado por el banco alemán KfW IPEX-Bank, mientras este convocan el próximo jueves 4 de junio a una protesta frente a la Embajada de Alemania en la Ciudad de México para exigir que se frenen los permisos, se sancionen obras presuntamente ilegales y se retire el respaldo financiero.

Esta movilización ocurre después de que, desde el 26 de mayo, comenzó el arribo al puerto de infraestructura destinada a la planta. La oposición también ya reunió 135 mil 319 firmas en la petición Detener la planta de amoniaco GPO en Topolobampo” en Change.org, hasta el 1 de junio de 2026, de acuerdo con esa plataforma citada.

El proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente, filial de la compañía suizo-alemana Proman AG, depende en gran medida del financiamiento del banco alemán KfW IPEX-Bank, que coordina préstamos por 860 millones de dólares y actúa como principal financiador. La empresa tiene sede también en Düsseldorf.

La planta produciría 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, compuesto utilizado por las industrias agrícola, farmacéutica y energética. El proyecto se perfila como la planta de amoniaco más grande de América Latina.

Dicha disputa se concentra en el entorno de la Bahía de Ohuira, un área vinculada al sistema lagunar reconocido como sitio Ramsar. Habitantes de Topolobampo y de esa bahía denunciaron además cortes de energía eléctrica y falta de información sobre las maniobras realizadas en la zona tras el inicio del arribo de infraestructura.

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