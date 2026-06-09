Millonario, de Cártel de Santa, vuelve al escenario tras ser detenido por rapear en una casa ajena

(Ocesa)

El regreso de Millonario a los escenarios de la Ciudad de México se produce en un contexto de expectación y polémica, tras un año marcado por problemas legales y un proceso de reinvención artística.

El rapero, reconocido por su paso por Cártel de Santa, busca retomar su lugar en la escena urbana con un espectáculo que promete reunir a sus seguidores en el Lunario del Auditorio Nacional.

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El regreso de Millonario: nueva etapa y disco propio

Millonario prepara una presentación especial para el 21 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional, donde mostrará su más reciente trabajo, “OMNI”.

Este álbum, lanzado en octubre de 2025 bajo el sello Golden Gang Records, reúne 13 temas y presenta colaboraciones con figuras como Santa Fe Klan, Lalote y SPACE CITY MEXICANS.

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La llegada del artista a la capital mexicana coincide con un momento clave en su trayectoria: la consolidación de una propuesta musical más madura y la apuesta por la independencia creativa.

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El disco, que fusiona rap y sonidos urbanos contemporáneos, ha sido destacado como una declaración de principios y el inicio de una etapa bajo su propio sello.

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Actualmente, Millonario cuenta con cerca de 5,6 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, lo que confirma su vigencia entre varias generaciones de seguidores.

La venta de boletos para el concierto ya está habilitada tanto en el sistema Ticketmaster como en las taquillas del Auditorio Nacional.

Detalles de la gira y el concierto en el Lunario

El regreso de Millonario incluye una gira que inicia con la presentación en el Lunario, programada para el 21 de junio a las siete de la noche.

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La cita promete un ambiente íntimo en el que los asistentes podrán disfrutar de los temas de “OMNI” y de los éxitos que han definido la carrera del rapero regiomontano.

El evento se perfila como una celebración para el rap mexicano, pues permitirá el reencuentro del público con uno de los exponentes que ha marcado la cultura urbana de las últimas dos décadas.

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(Ocesa)

El formato del concierto busca acercar al artista a sus fans y resaltar la energía característica de sus interpretaciones en vivo.

Qué pasó con Millonario hace un año

En abril de 2025, Millonario fue detenido en Guadalupe, Nuevo León, tras ingresar sin autorización a una vivienda. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el artista irrumpió en el domicilio, causó daños materiales y, al ser confrontado, improvisó un rap exigiendo que le devolvieran a sus hijos.

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(FB/PoliciadeGuadalupe)

Los habitantes de la casa aseguraron que no conocían al rapero ni tenían relación alguna con él.

El incidente, que incluyó la destrucción de una puerta y otros daños dentro de la casa, llevó a la detención del músico por invasión de propiedad.

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Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente si el episodio está vinculado a un conflicto familiar real sobre la custodia de hijos.

Este hecho, ocurrido hace poco más de un año, marcó un punto de inflexión en la vida pública de Millonario y motivó un periodo de bajo perfil, que ahora concluye con su regreso a los escenarios de la Ciudad de México.

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Tras el incidente, el rapero optó por enfocarse en su música y en el lanzamiento de un nuevo proyecto discográfico, buscando dejar atrás la controversia del pasado reciente.

Un nuevo capítulo para el rapero regiomontano

El regreso de Millonario representa la apertura de una etapa de independencia artística y consolidación profesional.

El rapero fue arrestado por invasión a propiedad. CRÉDITO: FB/Policía de Guadalupe

Con la fundación de Golden Gang Records, el rapero ha fortalecido su identidad y recuperado el control de su trayectoria, apostando por una visión propia en el competitivo panorama del rap nacional.

La próxima presentación en el Lunario no solo marca el reencuentro con su público, sino también el inicio de una gira que refuerza su permanencia dentro del género urbano.

A pesar de los desafíos legales, Millonario se mantiene como una de las voces centrales del rap mexicano, decidido a transformar la adversidad en nuevas oportunidades creativas.