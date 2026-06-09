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México y EEUU tendrán reunión bilateral en medio de Mundial 2026, SRE busca encuentro presencial con Marco Rubio

“Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México”, confirmó Roberto Velasco

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Montaje de dos fotos: a la izquierda, Marco Rubio en un primer plano; a la derecha, Marcelo Ebrard hablando en un podio con el logotipo de Relaciones Exteriores.
El senador estadounidense Marco Rubio y el canciller mexicano Marcelo Ebrard en un montaje que destaca temas clave en las relaciones bilaterales entre sus naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de la Secretaría de la Relaciones Exteriores, Roberto Velasco anunció una reunión el próximo viernes 12 de junio con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, donde primordialmente se tocarán temas sobre seguridad entre ambas naciones.

“Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México, y vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa de materia de seguridad fronteriza y cooperación contra el crimen organizado”, informó en el funcionario.

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Este encuentro se realiza durante dos momentos importantes entre ambos países: la celebración del Mundial 2026 y posterior a la llamada telefónica entre Velasco y el secretario de Estado, Marco Rubio, con el cual se busca entablar una mesa de trabajo de manera presencial en los siguientes meses.

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