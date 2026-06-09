Magistrado acusado de abuso sexual en CDMX alega usos y costumbres: Sheinbaum pide revisar caso

El tribunal de la provincia Espaillat condenó a Juan Pérez a veinte años de prisión por violación reiterada de una menor de 14 años en República Dominicana. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

Desde 2022, un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Pedro Rodríguez Chandoquí, es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto abuso sexual de una estudiante universitaria.

A cuatro años de la denuncia, el funcionario sigue en libertad y su defensa busca que un juez admita pruebas de una supuesta adscripción a un pueblo originario para intentar alegar “usos y costumbres”.

PUBLICIDAD

En una audiencia realizada a finales de mayo, la defensa del magistrado presentó una moción para que el juez del caso incorpore como prueba su presunta pertenencia a una comunidad indígena.

Con ese argumento, pretende sostener una línea de defensa basada en “usos y costumbres”, de acuerdo con lo denunciado por el medio Contra Línea, pese a que el caso se investiga como un delito sexual.

PUBLICIDAD

El tema se planteó hoy durante la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, cuando la mandataria fue cuestionada por dicho medio sobre la investigación y el intento de la defensa de introducir ese argumento ante el juzgador.

Sheinbaum respondió que desconoce los detalles del expediente, pero instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, a revisar el caso.

PUBLICIDAD

Asimismo, recalcó que la violación sexual es un delito y “no puede justificarse” con la norma de usos y costumbres".

“No conozco el caso, no sé si ustedes lo conocen, Rosa Icela o Luisa María, ahí se los encargo para que puedan revisarlo. Pero es un delito, la violación es un delito y no puede justificarse por usos y costumbres.

PUBLICIDAD

“Eso está tipificado y no puede haber, imagínense, como que los usos y costumbres permiten la violación de una mujer, pero eso no, no, no debe aceptarse de ninguna manera”, dijo en Palacio Nacional.

Previo a la audiencia del 29 de mayo pasado, el colectivo ADIVAC informó que tuvieron contacto con diversas personas que denunciaron “comportamientos indebidos” por partes del magistrado, sin dar mayores detales.

PUBLICIDAD

No obstante, a través de redes sociales, el colectivo hizo un llamado a que cualquier persona que haya sido víctima del magistrado o de cualquier otra dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo denuncie.

En su momento, la organización indicó que confía en que las autoridades actúen con debida diligencia y determinen conforme a derecho su vinculación a proceso.

PUBLICIDAD

“Como saben, Pedro Rodriguez Chandoqui, Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenta con una denuncia penal por el delito de violación, y la audiencia de vinculación es el próximo 29 de mayo.

“Nos han contactado distintas personas que han referido comportamientos indebidos por partes de dicha persona. Si has sido victima o testigo de alguna conducta inapropiada por parte de dicha persona o de cualquier otra dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy existen nuevas condiciones para denunciarla”, se lee en una publicación de Instagram.

PUBLICIDAD