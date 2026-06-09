Un inmigrante europeo es el decimonoveno detenido que fallece bajo custodia de ICE en 2026

Los Ángeles (EE.UU.), 8 jun (EFE).- Un inmigrante, de 43 años, que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) murió en Luisiana, convirtiéndose en el decimonoveno extranjero en fallecer en un centro de detención migratoria en lo que va del 2026, informaron las autoridades este lunes.

Mamuka Artmeladze, originario de Georgia, fue encontrado inconsciente la noche del pasado 4 de junio en su celda en el Centro Correccional Winn en Luisiana.

Aunque se le dio asistencia de emergencia y fue trasladado a un hospital, el inmigrante fue declarado muerto dos horas después.

La causa oficial de su muerte está pendiente de los resultados de la autopsia.

El deceso de Artmeladze es el segundo en menos de dos meses en el centro correccional, que ha estado bajo investigación debido a denuncias por supuesta negligencia.

Artmeladze fue detenido por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. el 25 de septiembre de 2022 y fue puesto en libertad condicional, instruyéndole a presentarse ante el ICE en un plazo de 60 días, orden que no cumplió.

El inmigrante fue detenido el 5 de febrero de 2026 durante un operativo dirigido a conductores de vehículos comerciales que representaban un riesgo para la seguridad pública cerca de Alabama.

El ICE lo puso bajo custodia tras determinar que carecía de estatus legal para permanecer en Estados Unidos, subrayó la agencia en un comunicado.

La muerte de Artmeladze se suma al fallecimiento de otros 18 inmigrantes que estaban bajo custodia de ICE este año.

En 2025, el primer año de Gobierno de Trump, 32 personas murieron bajo custodia de ICE, la cifra más alta en más de 20 años. EFE