Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales (Foto: Instagram/ Peso Pluma)

La afirmación de Gabo Cuevas sobre la supuesta pérdida de un bebé por parte de Kenia Os, atribuida como hijo del cantante Peso Pluma, detona controversia en redes sociales y reactiva la discusión sobre los límites legales de la información sobre figuras públicas en México.

El comentario, realizado en un espacio digital y viralizado en TikTok, cita como fuente indirecta a un integrante del programa Ventaneando de TV Azteca.

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En medio de la viralización, usuarios y seguidores de ambos artistas exigen consecuencias legales, ante lo que consideran una transgresión a la vida privada y posibles daños morales. El señalamiento ocurre días después de que ambos músicos confirmaran el fin de su relación sentimental.

Viralización de la declaración: Gabo Cuevas cita como fuente a ‘Ventaneando’

El contenido publicado por Gabo Cuevas circula en TikTok y otras plataformas sociales desde el pasado 6 de junio de 2026. El periodista narra detalles sobre la supuesta hospitalización de Kenia Os:

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“Kenia al parecer estaba en un hospital, grado de que les dijeron: ‘Por favor, guarden celulares, por favor, gente de seguridad aquí, cuiden por acá, cuiden por allá’. Porque según Kenia llegó al hospital. El chiste es que en ese hospital Kenia estaba ahí porque había llegado por un tema bastante delicado. Para ser exactos, al parecer, eh, ella aparentemente, digo, porque a mí no me consta, ¿verdad? Yo estoy aquí leyendo esta información, se dijo que ella había perdido un bebé hace unos días y que esa había sido la razón por la cual estuvo en el hospital. Razón por la sensibilidad, razón por todo lo que ha venido pasando y teniendo, es una información muy delicada”.

Viralización de la declaración: Gabo Cuevas cita como fuente a ‘Ventaneando’ (Kenia OS)

La versión circula pese a que el propio comunicador aclara que no puede comprobar lo dicho y que repite información filtrada por una fuente de Ventaneando, pese a que el programa de Pati Chapoy no ha emitido dicha información. La viralización deriva en que seguidores de Kenia Os y Peso Pluma soliciten a través de redes sociales que se investigue e incluso se sancione la difusión de rumores sobre la vida privada de los artistas.

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Los reclamos se centran en el posible daño moral y exigen la intervención de autoridades o instancias civiles.

Términos del rompimiento entre Kenia Os y Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma anuncian oficialmente el final de su relación este 6 de junio de 2026, mediante un comunicado conjunto en sus redes sociales. En el mensaje, ambos destacan que la separación ocurre “con amor, respeto y en los mejores términos”, solicitan espacio a los medios y rechazan versiones que apunten a problemas graves.

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La relación inició en 2025 tras la colaboración musical “Tommy & Pamela”. Rumores sobre distanciamiento se intensifican semanas antes del anuncio, cuando Kenia Os llora en un concierto en Monterrey y videos muestran a Peso Pluma visiblemente afectado durante presentaciones en vivo. La confirmación oficial descarta cualquier conflicto grave y pide respeto a la privacidad de los involucrados.

Especulaciones, rumores y asedio mediático

El ambiente mediático posterior a la ruptura se complica para Kenia Os. Durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante es asediada por reporteros y denuncia haber sido agredida físicamente. El silencio ante la prensa alimenta especulaciones en redes sociales, donde surgen teorías sobre posibles causas de la ruptura, infidelidades y el supuesto embarazo, ninguna confirmada por los protagonistas.

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Hasta la fecha, ni Kenia Os ni Peso Pluma han emitido declaraciones sobre alguna situación de embarazo o pérdida, y la información difundida por Gabo Cuevas no cuenta con confirmación independiente.

Términos del rompimiento entre Kenia Os y Peso Pluma (Fotos: Instagram/@keniaos)

Consecuencias legales ante la difusión de información no confirmada

En México, la figura penal de difamación y calumnia está derogada a nivel federal y en la mayoría de las entidades, pero persiste la posibilidad de iniciar acciones civiles por daño moral, conforme al Código Civil Federal.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 7 de mayo de 2026 que la publicación de información falsa o acusaciones no comprobadas, cuando afecten el honor y reputación de una persona, puede derivar en la obligación de pagar una indemnización proporcional al daño causado.

La reparación puede incluir desde una indemnización económica hasta la publicación de una disculpa en el mismo canal donde se propagó la información. Los jueces consideran factores como el alcance de la difusión, la gravedad de la acusación y la condición de figura pública del afectado. Para que proceda, se debe demostrar que la información era falsa, que hubo dolo o negligencia, y que causó un daño concreto.

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En redes sociales, los estándares tienden a ser flexibles con figuras públicas, pero el precedente de la SCJN establece que la libertad de expresión no protege la difusión de hechos falsos capaces de dañar la vida privada.

Claves legales para figuras públicas en casos de daño moral

En demandas por daño moral, la carga de la prueba recae en la persona afectada. Se requiere evidenciar que la información difundida es falsa y que existió un daño real a su honor, reputación o vida privada. La reciente jurisprudencia de la Suprema Corte enfatiza que la indemnización debe ser suficiente para reparar el agravio, pero proporcional para evitar limitar el debate público.

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El caso de Gabo Cuevas ilustra el riesgo de difundir rumores sobre temas sensibles sin confirmación, aun cuando se cite la fuente y se declare públicamente que “no consta” la veracidad. La responsabilidad civil puede alcanzarlo si algún afectado acredita la falsedad y el daño causado por la declaración viralizada.