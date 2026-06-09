México

Cynthia Klitbo explota por su relación con Luis Rodríguez: “Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”

La actriz respalda la diferencia de edad con su pareja, 30 años menor, y cuestiona los comentarios sobre su vida sentimental

Guardar
Google icon
Cynthia Klitbo, actriz de Televisa que vivió fraude bancario
Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno” para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. - Crédito: IG, Cynthia Klitbo

La conversación sobre las relaciones con diferencia de edad volvió a encenderse tras las declaraciones de Cynthia Klitbo, quien reaccionó con molestia al término “colágeno” utilizado para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. La actriz no solo defendió su vínculo sentimental, sino que también cuestionó la forma en que la sociedad juzga este tipo de relaciones cuando involucran a mujeres.

“Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”, expresó Klitbo al ser consultada sobre el apodo que ha circulado en redes sociales y medios de entretenimiento. La actriz insistió en que el término tiene una carga despectiva y señaló que no debería normalizarse en el discurso público.

PUBLICIDAD

Por su parte, su pareja también reaccionó ante la atención mediática y los comentarios en redes, asegurando que prefiere mantenerse al margen del ruido digital. “La verdad no le presto atención, muchachos, no me interesa”, afirmó Rodríguez, quien ha optado por centrarse en su relación y su trabajo.

“Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”: la postura de Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno” para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. - (Instagram)
La actriz afirma que el apodo “colágeno” es ofensivo y pide que no se normalice en redes sociales y medios de entretenimiento. - (Instagram)

Cynthia Klitbo dejó clara su postura frente al uso del término “colágeno”, al que calificó como una forma de descalificación hacia las mujeres que mantienen relaciones con hombres más jóvenes. “Se me hace como algo muy despectivo, ¿no? Se me hace así como: ‘trae su colágeno la anciana’”, declaró.

PUBLICIDAD

La actriz también reflexionó sobre la diferencia en el trato social cuando los hombres tienen parejas más jóvenes. “Yo no sé por qué cuando los hombres se enamoran de una más joven, no pasa nada”, cuestionó, aludiendo a lo que considera una doble moral.

En ese sentido, Klitbo enmarcó su relación dentro de una postura más amplia sobre igualdad de género. “Más bien voy en contra de esta sociedad patriarcal y, como siempre, voy armando camino para las que siguen atrás de mí”, afirmó, dejando claro que su posición va más allá de su vida personal.

Luis Rodríguez responde al señalamiento público y al “hate” en redes

Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno” para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. - (Instagram)
La actriz enmarca su relación con diferencia de edad en una postura de igualdad de género y critica a la sociedad patriarcal. - (Instagram)

El cineasta Luis Rodríguez también fue cuestionado sobre la relación y el escrutinio mediático que enfrenta junto a la actriz. Sin dramatizar la exposición, explicó que ha decidido no dar peso a las críticas externas. “La verdad no, no me interesa, honestamente, me interesa seguir con mi trabajo”, señaló.

Rodríguez enfatizó que su vínculo con Klitbo se basa en acuerdos personales y en la convivencia diaria, más allá de la opinión pública. “Digamos que compartimos afinidades, gustos y la hemos pasado bastante bien y estamos bien”, explicó, al subrayar que su prioridad es la estabilidad de la relación.

Sobre la diferencia de edad, el cineasta fue contundente al restarle relevancia. “No, no, no, porque va más allá de eso, va más allá de ese criterio”, dijo, al considerar que lo importante es el entendimiento entre ambas partes y no las cifras.

Amor, exposición pública y la decisión de vivir sin explicaciones

Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno” para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. - (Instagram)
El cineasta sostiene que la diferencia de edad no es el criterio principal y que su vínculo se basa en afinidades y acuerdos personales. - (Instagram)

Pese a la atención mediática, tanto Klitbo como Rodríguez coinciden en que su relación se sostiene lejos del ruido externo. La actriz ha dejado claro que no presta atención a los comentarios en redes sociales. “O sea, así las tomo, no me tomo la molestia de verlas”, afirmó.

Desde su perspectiva, la crítica digital no forma parte de su vida cotidiana ni influye en sus decisiones personales. “¿Por qué tiene que estar en mi cama metida?”, cuestionó al referirse a los señalamientos públicos sobre su vida privada.

En medio del debate, la pareja insiste en que su prioridad es mantener una relación estable y alejada de interpretaciones externas.

Temas Relacionados

Cynthia KlitboLuis Rodríguezmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pareja deja encendido su coche y el aire acondicionado para tener intimidad en Sonora: los hallan muertos por intoxicación

La Fiscalía del Estado apunta a que ambos se quedaron dormidos y la acumulación de monóxido de carbono provocó su fallecimiento

Pareja deja encendido su coche y el aire acondicionado para tener intimidad en Sonora: los hallan muertos por intoxicación

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Hay ajustes en la línea 4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Hay ajustes en la línea 4 del MB

Gobierno de EEUU no ha esclarecido muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

El titular de la SRE informó que se encuentran esperando a que los jueces de Estados Unidos emitan una resolución sobre los casos

Gobierno de EEUU no ha esclarecido muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

Sin detenidos tras el hallazgo de 59 explosivos en la México-Cuernavaca: el límite jurídico de la flagrancia

Aunque la posesión y transporte de explosivos son delitos federales, las autoridades deben vincular el material con una persona específica para justificar una detención

Sin detenidos tras el hallazgo de 59 explosivos en la México-Cuernavaca: el límite jurídico de la flagrancia

Yoshimar Yotún recuerda su paso por Cruz Azul y revela si regresaría a México: “Le tengo un cariño muy especial”

El ex jugador cementero fue parte de la convocatoria del equipo peruano que enfrentó a la Furia Roja en un partido amistoso en Puebla

Yoshimar Yotún recuerda su paso por Cruz Azul y revela si regresaría a México: “Le tengo un cariño muy especial”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Siguen decomisos en penal de Aguaruto: hallan puñales, módems y hasta una pistola, a una semana de riña que dejó 7 muertos

Tras acusaciones de EEUU contra morenistas, Sheinbaum asegura que hay suficientes pruebas de que García Luna tenía vínculos con el CDS

Matan a “Winnie”, niño de 9 años que iba por sus pollitos en Guanajuato: es el tercer menor asesinado en un mes en ese estado

Alcalde de Escuinapa admite que la violencia ha rebasado a las autoridades tras ataques armados y asesinatos

Ataque armado en Zacatecas deja un policía muerto y dos heridos: abaten a presunto agresor

ENTRETENIMIENTO

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA?

¿Qué sanciones podría enfrentar Shakibecca en México por el uso de marcas protegidas de la FIFA?

Gabo Cuevas asegura que Kenia Os perdió un bebé de Peso Pluma: fans piden consecuencias legales

Aaron Mercury sufre accidente y destroza camioneta valuada en más de 2 MDP: “Hay más cosas que celebrar que llorar”

Marco Chacón revela cómo Imelda Tuñón le arrebató la custodia de su nieto a Maribel Guardia

Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo, productor y mánager detrás de Lucero y Sentidos Opuestos

DEPORTES

Yoshimar Yotún recuerda su paso por Cruz Azul y revela si regresaría a México: “Le tengo un cariño muy especial”

Yoshimar Yotún recuerda su paso por Cruz Azul y revela si regresaría a México: “Le tengo un cariño muy especial”

Los apellidos mundialistas que prometen convertirse en los trabalenguas más virales del torneo

¿Pulpo Paul eres tú? Paco el ajolote ya lanzó su predicción para el debut de México en el Mundial 2026

Gabriela López sigue los pasos de Lorena Ochoa y consigue histórico segundo lugar en el US Women´s Open 2026

México Femenil pierde en su segundo partido amistoso internacional ante Australia