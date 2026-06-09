Cynthia Klitbo explota por su relación con Luis Rodríguez: “Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”

Cynthia Klitbo rechaza el término “colágeno” para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. - Crédito: IG, Cynthia Klitbo

La conversación sobre las relaciones con diferencia de edad volvió a encenderse tras las declaraciones de Cynthia Klitbo, quien reaccionó con molestia al término “colágeno” utilizado para referirse a su pareja, el cineasta Luis Rodríguez, 30 años menor que ella. La actriz no solo defendió su vínculo sentimental, sino que también cuestionó la forma en que la sociedad juzga este tipo de relaciones cuando involucran a mujeres.

“Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”, expresó Klitbo al ser consultada sobre el apodo que ha circulado en redes sociales y medios de entretenimiento. La actriz insistió en que el término tiene una carga despectiva y señaló que no debería normalizarse en el discurso público.

PUBLICIDAD

Por su parte, su pareja también reaccionó ante la atención mediática y los comentarios en redes, asegurando que prefiere mantenerse al margen del ruido digital. “La verdad no le presto atención, muchachos, no me interesa”, afirmó Rodríguez, quien ha optado por centrarse en su relación y su trabajo.

“Es ofensivo que me digan que tengo un colágeno”: la postura de Cynthia Klitbo

La actriz afirma que el apodo “colágeno” es ofensivo y pide que no se normalice en redes sociales y medios de entretenimiento. - (Instagram)

Cynthia Klitbo dejó clara su postura frente al uso del término “colágeno”, al que calificó como una forma de descalificación hacia las mujeres que mantienen relaciones con hombres más jóvenes. “Se me hace como algo muy despectivo, ¿no? Se me hace así como: ‘trae su colágeno la anciana’”, declaró.

PUBLICIDAD

La actriz también reflexionó sobre la diferencia en el trato social cuando los hombres tienen parejas más jóvenes. “Yo no sé por qué cuando los hombres se enamoran de una más joven, no pasa nada”, cuestionó, aludiendo a lo que considera una doble moral.

En ese sentido, Klitbo enmarcó su relación dentro de una postura más amplia sobre igualdad de género. “Más bien voy en contra de esta sociedad patriarcal y, como siempre, voy armando camino para las que siguen atrás de mí”, afirmó, dejando claro que su posición va más allá de su vida personal.

PUBLICIDAD

Luis Rodríguez responde al señalamiento público y al “hate” en redes

La actriz enmarca su relación con diferencia de edad en una postura de igualdad de género y critica a la sociedad patriarcal. - (Instagram)

El cineasta Luis Rodríguez también fue cuestionado sobre la relación y el escrutinio mediático que enfrenta junto a la actriz. Sin dramatizar la exposición, explicó que ha decidido no dar peso a las críticas externas. “La verdad no, no me interesa, honestamente, me interesa seguir con mi trabajo”, señaló.

Rodríguez enfatizó que su vínculo con Klitbo se basa en acuerdos personales y en la convivencia diaria, más allá de la opinión pública. “Digamos que compartimos afinidades, gustos y la hemos pasado bastante bien y estamos bien”, explicó, al subrayar que su prioridad es la estabilidad de la relación.

PUBLICIDAD

Sobre la diferencia de edad, el cineasta fue contundente al restarle relevancia. “No, no, no, porque va más allá de eso, va más allá de ese criterio”, dijo, al considerar que lo importante es el entendimiento entre ambas partes y no las cifras.

Amor, exposición pública y la decisión de vivir sin explicaciones

El cineasta sostiene que la diferencia de edad no es el criterio principal y que su vínculo se basa en afinidades y acuerdos personales. - (Instagram)

Pese a la atención mediática, tanto Klitbo como Rodríguez coinciden en que su relación se sostiene lejos del ruido externo. La actriz ha dejado claro que no presta atención a los comentarios en redes sociales. “O sea, así las tomo, no me tomo la molestia de verlas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Desde su perspectiva, la crítica digital no forma parte de su vida cotidiana ni influye en sus decisiones personales. “¿Por qué tiene que estar en mi cama metida?”, cuestionó al referirse a los señalamientos públicos sobre su vida privada.

En medio del debate, la pareja insiste en que su prioridad es mantener una relación estable y alejada de interpretaciones externas.