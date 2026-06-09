México

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara en el transporte público Mi Tren, Mi Macro, Mi Transporte, Bici y auto particular? Precios en pesos, dólares y euros

Conoce las alternativas de transporte, las limitaciones para la bici pública y los costos actualizados para que puedas diseñar tu ruta al Estadio Guadalajara y evitar contratiempos

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Ilustración de un hombre con camiseta de la selección mexicana pensando en opciones de transporte: coche, bicicleta, tren ligero y autobús a un estadio.
Asistir al Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026 es posible gracias a diversas alternativas de traslado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada al Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026 está regida por cambios operativos y restricciones de movilidad. Para miles de asistentes, conocer las opciones reales de traslado es fundamental.

El acceso vehicular está limitado por un perímetro de seguridad de tres kilómetros, por lo que el uso de transporte público, servicios especiales y la caminata son las formas más eficientes de llegar.

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Las alternativas disponibles varían en costo, cobertura y accesibilidad, por lo que la planeación previa es clave para evitar contratiempos y asegurar el ingreso al recinto.

Ride, Mi Macro Periférico o caminar: las opciones reales para llegar al Estadio Guadalajara

El programa “Ride al Estadio” es la alternativa oficial para quienes cuentan con boleto de partido.

Este servicio parte de diez puntos estratégicos en la ciudad y tiene un costo de 500 pesos por persona, con venta exclusiva en línea y acceso condicionado a la posesión del boleto de entrada.

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Algunos puntos Ride ofrecen estacionamiento gratuito o de pago, sujetos a disponibilidad y reserva anticipada.

El sistema busca agilizar la llegada y el retorno de los asistentes, además de garantizar accesibilidad para personas con discapacidad mediante unidades adaptadas y atención especial bajo solicitud.

Vista aérea del Estadio Guadalajara con su techo blanco y gradas rojas, rodeado de áreas verdes y estacionamientos, y el logo del Mundial FIFA 2026 superpuesto.
Ride al Estadio traslada a quienes tienen boleto desde diez puntos de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de transporte público en Guadalajara para el Mundial 2026

Mi Macro Periférico es la columna vertebral del transporte masivo en el entorno del estadio.

Este sistema recorre el anillo periférico y conecta con rutas alimentadoras y estaciones clave como Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial.

El servicio opera con horarios extendidos en días de partido, permitiendo transbordos ágiles hacia los filtros de acceso a pie.

La tarjeta Mi Movilidad es indispensable para abordar y puede recargarse en estaciones y tiendas autorizadas. Los intervalos de paso y la frecuencia de unidades aumentan durante los eventos para absorber el flujo de aficionados.

Mi Transporte Tren Ligero refuerza la conectividad al ofrecer rutas alimentadoras que enlazan colonias y municipios periféricos con el sistema troncal.

Rutas como la 1-B, 3, 5 y 5-B operan con frecuencias de entre 10 y 15 minutos y cubren zonas de alta demanda. Algunas rutas cuentan con unidades eléctricas, lo que reduce emisiones y mejora los tiempos de traslado.

El horario de operación en rutas específicas inicia a las 4:30 y concluye a las 23:30 horas. El acceso al estadio desde estas rutas requiere caminar desde los puntos habilitados tras descender del transporte.

La bicicleta es una opción válida únicamente para quienes usan bici propia, ya que la red de estaciones de MiBici no llega a la zona del estadio.

Las ampliaciones recientes de MiBici permiten anclar bicicletas en colonias céntricas y corredores principales, pero no en El Bajío ni en Periférico Poniente.

Quienes optan por la bici deben dejarla en espacios habilitados fuera del perímetro y realizar el último tramo a pie.

El costo de la bici pública es de 16 pesos por 30 minutos, aunque su utilidad se limita a conectar con otros sistemas de transporte o zonas céntricas.

El acceso peatonal es inevitable en todos los casos, ya que el perímetro de seguridad impide el ingreso de vehículos no autorizados.

Desde las estaciones de transporte y los filtros, los asistentes deben caminar hasta el estadio, siguiendo rutas señalizadas y supervisadas por personal de seguridad.

La recomendación es anticipar la llegada y portar el boleto en todo momento, ya que sólo quienes lo tengan podrán superar los filtros.

El uso de auto particular está restringido por la ausencia de estacionamiento y los cierres viales. L

os taxis autorizados y servicios de aplicación sólo operan en bahías fuera del perímetro, con tarifas de 400 pesos o más por trayecto, equivalentes a 20.83 dólares o 19.32 euros. Este costo puede elevarse al finalizar los partidos debido a la demanda.

El transporte público integrado, el servicio especial Ride y la caminata desde los filtros de seguridad constituyen las opciones más efectivas para llegar al Estadio Guadalajara.

La organización prioriza soluciones colectivas y sustentables, garantizando el acceso seguro y ordenado de los asistentes.

Ilustración mostrando rutas al Estadio Guadalajara: tren, buses (Mi Tren, Mi Macro, Mi Transporte), bici y coche, con pilas de MXN, USD y EUR indicando costos.
El transporte público en Guadalajara opera bajo un sistema integrado que facilita el traslado desde distintos puntos de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tarifas y recomendaciones clave para llegar al Estadio Guadalajara

La tarifa general del transporte público en Guadalajara es de 11 pesos por viaje utilizando la tarjeta Mi Movilidad, válida para Mi Tren, Mi Macro, Mi Transporte Tren Ligero y camiones urbanos. La tarjeta tiene un costo de 30 pesos.

Usuarios del programa Mi Pasaje pagan 5.50 pesos por trayecto. El boleto físico cuesta 11 pesos y sólo puede adquirirse en módulos automáticos de las estaciones.

El descuento del 50% en el segundo viaje aplica si el transbordo se realiza dentro de los 60 minutos posteriores al primer ingreso.

Para la bici pública MiBici, el costo es de 16 pesos por 30 minutos, pero sólo es útil para conectar zonas céntricas con la red principal y no para llegar directamente al estadio.

El uso de taxi o aplicaciones de transporte ronda los 400 pesos por trayecto y puede aumentar con la demanda.

Planear con anticipación, portar siempre el boleto de entrada y revisar los horarios y frecuencias especiales es clave para evitar contratiempos y asegurar el acceso al Estadio Guadalajara en días de partido.

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