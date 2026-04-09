Sheinbaum detalla destino de más de 30 millones de litros decomisados por huachicol fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 9 de abril. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que alrededor de 30 millones de litros de combustible asegurados en operativos contra el huachicol fiscal permanecen bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de su comercialización ilegal.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la mandataria explicó que la fiscalía analiza mecanismos para dar un uso legal a ese combustible y evitar su almacenamiento prolongado, aunque en varios casos es necesario concluir las indagatorias antes de definir su destino.

También señaló que las investigaciones incluyen el rastreo de empresas involucradas en la importación y venta del energético, así como su posible distribución a estaciones de servicio.

Sheinbaum indicó que las acciones contra el contrabando de combustible se apoyan en la intervención de autoridades en aduanas y en operativos coordinados, lo que permitió detectar irregularidades en el ingreso y traslado de hidrocarburos. Agregó que aún existen múltiples líneas de investigación abiertas, particularmente en casos relacionados con transporte ferroviario y autotanques.

“El combustible incautado durante los operativos contra el huachicol está almacenado bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. Se está evaluando de qué manera puede utilizarse ese combustible de manera lícita para que no se queda ahí almacenado. Pero, en muchos casos, se tiene que concluir la investigación”, dijo.

“La fiscalía presentará los resultados de sus investigaciones, aún hay muchas abiertas. Por ejemplo, al incautar los ferrotanques, hay una investigación muy amplia: ¿qué empresas importaban, qué empresas lo vendían? Este fenómeno se detuvo gracias a las aduanas y gracias a la intervención de la fiscalía. Todo eso lo está investigando la fiscalía", agregó .

La Secretaría de Marina aseguró un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas, el pasado 31 de marzo de 2025.(Crédito: Secretaría de Marina)

Contrabando, busca evitar el pago de impuestos

La mandataria señaló que el objetivo del huachicol fiscal es evitar el pago de impuestos, por lo que el gobierno implementó mecanismos para verificar la consistencia entre el volumen de combustible importado, producido y comercializado, así como los gravámenes correspondientes.

De acuerdo con la presidenta, estos cruces de información son desarrollados por la Secretaría de Energía en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria.

Como parte de las medidas de control, el transporte de combustible debe contar con códigos de verificación que permiten su revisión en carretera por elementos de la Guardia Nacional. En caso de incumplimiento, las unidades son aseguradas.

Sheinbaum afirmó que el contrabando de combustible ha disminuido en comparación con años anteriores y que se mantienen acciones para erradicarlo. Añadió que continúan las investigaciones para determinar responsabilidades penales, en un contexto donde han sido detenidos funcionarios, integrantes de fuerzas de seguridad y empresarios vinculados con estas prácticas.