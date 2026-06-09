Ciclón Boris EN VIVO: se acerca a la costa y se ubica a solo 75 kilómetros de Guerrero

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta a las autoridades federales y de Guerrero, luego que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un ajuste en su trayectoria y se estima que toque tierra aproximadamente a las 6 de la mañana del martes 9 de junio.

Autoridades de Guerrero implementaron un operativo en la zona costera antes del impacto del meteoro.

El SMN prevé que las mayores precipitaciones se registren entre las 3 am y 6 am de este martes.

La tormenta tropical Boris mantendrá este martes 9 de junio condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional, con lluvias intensas , fuertes rachas de viento , oleaje elevado y riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos , informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Autoridades de Guerrero difunden recomendaciones para que la población se prepare y proteja su integridad ante la llegada de este fenómeno.

La Guardia Nacional se mantiene en alerta para responder a cualquier situación en Acapulco y llama a las familias a seguir las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, pide comunicarse al 911.

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