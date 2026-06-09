México

Ciclón Boris EN VIVO: se acerca a la costa y se ubica a solo 75 kilómetros de Guerrero

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la Tormenta Tropical se ubica cerca de Punta Maldonado

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03:58 hsHoy

La Guardia Nacional se mantiene en alerta para responder a cualquier situación en Acapulco y llama a las familias a seguir las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, pide comunicarse al 911.

La tormenta tropical Boris avanza por la costa del Pacífico. REUTERS/Javier Verdin
La tormenta tropical Boris avanza por la costa del Pacífico. REUTERS/Javier Verdin
03:48 hsHoy

Autoridades de Guerrero difunden recomendaciones para que la población se prepare y proteja su integridad ante la llegada de este fenómeno.

Cartel con jaguar animado en chaleco de seguridad, empacando mochila roja con agua y documentos. Incluye texto en español con consejos de preparación ante ciclones
Acciones esenciales recomendadas por el Gobierno de Guerrero para la preparación ciudadana antes de la llegada de un ciclón. (Gobierno de Guerrero)
Ilustración de un jaguar animado con chaleco reflectante y botas bajo un paraguas, ofreciendo consejos de seguridad para un ciclón en Guerrero
El Gobierno de Guerrero comparte una infografía sobre medidas de seguridad esenciales durante un ciclón. (Gobierno de Guerrero)
03:42 hsHoy

Boris amenaza con intensas lluvias en México: prevén precipitaciones fuertes en CDMX y riesgo de inundaciones este 9 de junio

La tormenta tropical podría tocar tierra en Guerrero este martes, mientras autoridades alertan por inundaciones, deslaves, vientos y oleaje elevado en diversas regiones del país

La tormenta tropical Boris mantendrá lluvias intensas y riesgo de inundaciones en gran parte del país.
La tormenta tropical Boris mantendrá lluvias intensas y riesgo de inundaciones en gran parte del país.

La tormenta tropical Boris mantendrá este martes 9 de junio condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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03:26 hsHoy

El SMN prevé que las mayores precipitaciones se registren entre las 3 am y 6 am de este martes.

Autoridades advierten por intensas lluvias, vientos fuertes y riesgo de deslaves por Boris.
03:22 hsHoy

Autoridades de Guerrero implementaron un operativo en la zona costera antes del impacto del meteoro.

En Acapulco se registra un fuerte oleaje debido a los efectos del ciclón Boris. REUTERS/Javier Verdin
En Acapulco se registra un fuerte oleaje debido a los efectos del ciclón Boris. REUTERS/Javier Verdin
03:21 hsHoy

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta a las autoridades federales y de Guerrero, luego que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un ajuste en su trayectoria y se estima que toque tierra aproximadamente a las 6 de la mañana del martes 9 de junio.

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