Aprovechan foco en México por el Mundial 2026 y convocan a megamarcha: estos son todos los colectivos que se unirán

Cientos de manifestantes con pancartas sobre desaparecidos y derechos indígenas protestan frente al Estadio Banorte, que exhibe un banner del Mundial 2026, destacando un contraste social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colectivos, organizaciones y activistas buscan aprovechar el alcance mediático que el Mundial 2026 tendrá en México para visibilizar las problemáticas sociales que vive el país desde hace años.

Desde que comenzaron los primeros preparativos para que México reciba a las selecciones mundialistas y a sus aficionados —hace apenas unos seis meses a pesar de que desde 2018 se anunció que México sería sede mundialista— surgieron malestares sociales debido a que pareció que para los gobiernos este evento deportivo fue el pretexto perfecto para ignorar las exigencias de la sociedad: crisis de desapariciones, aumento delictivo, falta de resolución en políticas públicas en materia de educación, salud, entre muchas otras.

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Fue un sentimiento generalizado que se acrecentó conforme avanzaban las obras en las ciudades sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero continuaban las problemáticas sociales. En ese contexto, comenzaron las movilizaciones en vísperas del Mundial 2026 (a la par que las obras en la Ciudad de México que se construyeron en tiempo récord) con la “amenaza” de alargarse hasta el 11 de junio, la esperada inauguración.

Anuncian megamarcha en el Estadio Ciudad de México durante inauguración del Mundial

En ese contexto, el 1 de junio comenzó de manera oficial el paro de la CNTE, en el cual maestras y maestros de las distintas secciones viajaron a la Ciudad de México y realizaron un plantón, con el objetivo de que todas sus exigencias sean cumplidas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del 100% y derogación de la Usicamm.

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Durante sus marchas estos últimos días, se han registrado enfrentamientos violentos con la policía capitalina, en donde incluso se reportó que un maestro proveniente de Chiapas perdió un ojo a causa de un petardo lanzado, según acusan, por elementos de seguridad.

La CNTE es uno de los grupos sociales más grandes que marcharán este 11 de junio hacia el Estadio Ciudad de México. Se prevé que salga de Anillo Periférico (San Jerónimo) con rumbo al Estadio, en el marco del partido inaugural México vs. Sudáfrica del Mundial 2026.

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A esta movilización se suman:

Colectivos de madres buscadoras , convocadas principalmente por la organización Hasta encontrarles, sin embargo, no es la única. Prevén reunirse en Av. Insurgentes (Estadio Olímpico)

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa: se sumarán a las movilizaciones convocadas por la CNTE .

Pensionados y jubilados de PEMEX, CFE y Banobras, principalmente. El pasado 4 de junio realizaron una movilización en la Terminal 2 del ACIM. La reunión es en el Hospital Picacho, en Anillo Periférico.

Organizaciones transportistas saldrán de Vaqueritos, en Anillo Periférico, al igual que el resto. Exigen principalmente mejoras en seguridad, movilidad y regulación del comercio ambulante.

Campesinos de todo el país, quienes han protagonizado importantes movilizaciones en los últimos meses, se reunirán en Calzada de Tlalpan (División del Norte) y marcharán junto al resto de colectivos.

Los trabajadores de la salud también se unieron a las movilizaciones, exigiendo principalmente mejoras laborales e insumos médicos en los hospitales. El punto de reunión será Parque Cantera, en Av. del Imán.

Incluso el Refugio Franciscano anunció una movilización para exigir que los animales, que hasta hace unos meses habitaban ahí, regresen. El punto de salida será el metro Taxqueña.