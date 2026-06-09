México

Aprovechan foco en México por el Mundial 2026 y convocan a megamarcha: estos son todos los colectivos que se unirán

La CNTE, madres buscadoras, transportistas, campesinos, trabajadores de la salud y hasta animalistas marcharán el 11 de junio hacia el Estadio Ciudad de México

Guardar
Google icon
Multitud protesta en calle frente al Estadio Banorte. Pancartas sobre desaparecidos y banderas de México. Persona en zancos, atuendo vibrante. Banner del Mundial 2026 y policía.
Cientos de manifestantes con pancartas sobre desaparecidos y derechos indígenas protestan frente al Estadio Banorte, que exhibe un banner del Mundial 2026, destacando un contraste social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colectivos, organizaciones y activistas buscan aprovechar el alcance mediático que el Mundial 2026 tendrá en México para visibilizar las problemáticas sociales que vive el país desde hace años.

Desde que comenzaron los primeros preparativos para que México reciba a las selecciones mundialistas y a sus aficionados —hace apenas unos seis meses a pesar de que desde 2018 se anunció que México sería sede mundialista— surgieron malestares sociales debido a que pareció que para los gobiernos este evento deportivo fue el pretexto perfecto para ignorar las exigencias de la sociedad: crisis de desapariciones, aumento delictivo, falta de resolución en políticas públicas en materia de educación, salud, entre muchas otras.

PUBLICIDAD

Fue un sentimiento generalizado que se acrecentó conforme avanzaban las obras en las ciudades sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pero continuaban las problemáticas sociales. En ese contexto, comenzaron las movilizaciones en vísperas del Mundial 2026 (a la par que las obras en la Ciudad de México que se construyeron en tiempo récord) con la “amenaza” de alargarse hasta el 11 de junio, la esperada inauguración.

Anuncian megamarcha en el Estadio Ciudad de México durante inauguración del Mundial

En ese contexto, el 1 de junio comenzó de manera oficial el paro de la CNTE, en el cual maestras y maestros de las distintas secciones viajaron a la Ciudad de México y realizaron un plantón, con el objetivo de que todas sus exigencias sean cumplidas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del 100% y derogación de la Usicamm.

PUBLICIDAD

Durante sus marchas estos últimos días, se han registrado enfrentamientos violentos con la policía capitalina, en donde incluso se reportó que un maestro proveniente de Chiapas perdió un ojo a causa de un petardo lanzado, según acusan, por elementos de seguridad.

La CNTE es uno de los grupos sociales más grandes que marcharán este 11 de junio hacia el Estadio Ciudad de México. Se prevé que salga de Anillo Periférico (San Jerónimo) con rumbo al Estadio, en el marco del partido inaugural México vs. Sudáfrica del Mundial 2026.

A esta movilización se suman:

  • Colectivos de madres buscadoras, convocadas principalmente por la organización Hasta encontrarles, sin embargo, no es la única. Prevén reunirse en Av. Insurgentes (Estadio Olímpico)
  • Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa: se sumarán a las movilizaciones convocadas por la CNTE.
  • Pensionados y jubilados de PEMEX, CFE y Banobras, principalmente. El pasado 4 de junio realizaron una movilización en la Terminal 2 del ACIM. La reunión es en el Hospital Picacho, en Anillo Periférico.
  • Organizaciones transportistas saldrán de Vaqueritos, en Anillo Periférico, al igual que el resto. Exigen principalmente mejoras en seguridad, movilidad y regulación del comercio ambulante.
  • Campesinos de todo el país, quienes han protagonizado importantes movilizaciones en los últimos meses, se reunirán en Calzada de Tlalpan (División del Norte) y marcharán junto al resto de colectivos.
  • Los trabajadores de la salud también se unieron a las movilizaciones, exigiendo principalmente mejoras laborales e insumos médicos en los hospitales. El punto de reunión será Parque Cantera, en Av. del Imán.
  • Incluso el Refugio Franciscano anunció una movilización para exigir que los animales, que hasta hace unos meses habitaban ahí, regresen. El punto de salida será el metro Taxqueña.

Temas Relacionados

CNTEAyotzinapaMundial 2026Estadio Ciudad de Méxicomegamarchamovilizacionesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Retrasos en la Línea 4 del MB por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 9 de junio? Retrasos en la Línea 4 del MB por manifestaciones

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este miércoles 10 de junio

Que un carro pueda circular o no este miércoles en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco depende de su holograma y de la terminación de su placa

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este miércoles 10 de junio

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 9 de junio

A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

La petrolera activó protocolos de emergencia y detuvo el sistema para bajar la presión del ducto

A dos días del Mundial, Pemex atiende un derrame en calles de Salina Cruz, Oaxaca

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

Fue detenido este lunes, en la misma acción también fue detenida Sandra León Varo, de 33 años, según el Gabinete de Seguridad federal

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

La captura de “La Tripa” destapa su rol en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Fuerte operativo aéreo y terrestre sacude Casa Blanca, Durango

El turno de Adán Augusto: Riva Palacio reporta que visa del senador fue revocada por huachicol y es investigado por EEUU

Detienen en Cancún a mujer señalada por presuntos vínculos con grupo delictivo en Isla Mujeres

ENTRETENIMIENTO

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

Del futbol a la música: Ronaldinho debuta como cantante al hacer colaboración con Luis R Conriquez

Qué dijo Alicia Villarreal sobre su presunta separación de Cibad Hernández

DEPORTES

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

Papitas de 200 pesos y paquetes de 75 mil dólares: FIFA convierte la comida en un lujo para el Mundial 2026

México ha jugado 7 veces el partido más importante del Mundial y el resultado siempre fue el mismo

¿Qué significan los misteriosos parches que otorgará la FIFA a Messi, Ronaldo y Memo Ochoa en el Mundial 2026?

Mundial 2026: así es el desafío de la seguridad en México que va mas allá de los estadios

CMLL inicia con su semana mundialista con estrellas internacionales: Tiger Mask regresa