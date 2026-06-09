Ángela Aguilar presume los anillos de diamantes que Christian Nodal le regaló

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Un acercamiento de cámara durante un saludo grabado en la Plaza de Toros Monumental México fue suficiente para que Ángela Aguilar dejara ver en su mano izquierda un anillo nuevo de oro rosa con diamantes, que fuentes cercanas a la cantante identificaron como un regalo de Christian Nodal por el segundo aniversario de su boda simbólica en Roma.

El comunicador Alex Rodríguez reveló en su canal de YouTube que personas del entorno de la cantante confirmaron el origen de la joya. “Me contaron fuentes cercanas que el anillo que luce Ángela en la mano parece ser un regalo de aniversario que horas antes le hizo Christian Nodal”, declaró. Todo el equipo de Aguilar, según Rodríguez, coincidió en la misma versión. “Ella estaba feliz”, agregó.

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La cantante exhibió frente a las cámaras una joya que los internautas vinculan con su primer aniversario de bodas con Christian Nodal.

La pieza se suma a una colección que ya incluye un anillo de diamante blanco valuado en aproximadamente 55 millones de pesos, que el cantante sonorense le habría entregado desde la boda espiritual celebrada en Roma hace dos años.

La joya apareció en un video en redes sociales antes del concierto de Nodal

El video lo publicó la cuenta oficial de la Plaza de Toros Monumental México. En las imágenes, Ángela y su hermano Leonardo Aguilar saludan a la audiencia junto a un grupo de imitadores de Nodal. En el instante en que la cámara se acerca, ella levanta la mano izquierda y la joya queda expuesta. Ambos hermanos terminan el saludo con una sonrisa.

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La aparición pública de la pieza ocurrió la noche del 29 de mayo, víspera de lo que Rodríguez describió como la fecha real del aniversario. Según el comunicador, la propia cantante habría aclarado que el 29 no era el día correcto. “Creo que Nodal, cuando en su día dijo la fecha, se equivocó. No era el 29, sino el 30 de mayo”, explicó.

El anillo de oro rosa con diamantes de Ángela Aguilar se suma a una colección que ya incluye una pieza de diamante blanco. (@angela_aguilar_)

El comunicador también habló sobre lo que observaron sus fuentes antes del concierto. “No se paraban de abrazar, de besar... Era como un amor de adolescentes recién comenzando una relación”, comentó, en contraste con los rumores de una posible separación que circularon semanas atrás.

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Esa misma noche, el concierto del viernes 30 de mayo formó parte de la gira Pa’l Cora de Nodal, quien también presentó su nuevo disco Bandera blanca. Cuando llegó el turno de “Dime cómo quieres”, Ángela subió al escenario desde una plataforma elevada para cantar el dueto. La pareja se besó frente al público.

Días después, Ángela reapareció en sus redes sociales y compartió en su perfil de Instagram varias historias en las que posó con ambos anillos en un mismo dedo. En otra de las fotos subidas, Christian Nodal aparece a su lado. La cantante también se tomó selfies con la mano al frente para que ambas joyas quedaran a cuadro y agregó dos emojis de corazón, uno blanco y otro rosa.

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La reacción en redes no tardó. Varios internautas apuntaron que el gesto de mostrar el anillo fue deliberado. “Si no muestra el anillo no está a gusto”, escribió un usuario. Otros fueron más directos: “Su inseguridad hace que muestre el anillo” y “Le gusta provocar” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en los perfiles que compartieron el video.

Cuánto cuestan los anillos de diamante de Ángela Aguilar

El anillo de oro rosa con diamantes se suma a una colección que ya incluye una pieza de diamante blanco valuada en 55 millones de pesos; ambas joyas habrían sido obsequios del cantante sonorense en distintos aniversarios de su boda simbólica celebrada en Italia. (@lamonumentalmexico / @pristine)

El anillo de oro rosa, con la piedra preciosa dispuesta en forma de gota, probablemente provenga de Pristine Jewelers, la joyería neoyorquina que ya había suministrado el primer anillo de diamante blanco. La periodista Ana María Alvarado identificó en 2024 esa joyería como el origen de aquella pieza. Además de que la hija de Pepe Aguilar suele complementar sus looks con relojes, collares y brazaletes de la misma marca.

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Hasta antes de este anillo, Aguilar portaba una pieza de diamante blanco valuada en aproximadamente 55 millones de pesos, que el sonorense le habría entregado desde la boda espiritual en Roma. Ese modelo tiene una piedra central de corte oval con diamantes incrustados en la banda.

El romance entre Nodal y Aguilar se convirtió en uno de los episodios más comentados del entretenimiento en 2024, cuando trascendió que la pareja habría formalizado su relación durante un viaje a Italia, donde el cantante le entregó el primer anillo plateado. Dos años después, las joyas siguen alimentando el debate.

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