5 señales de diabetes que se notan en tu orina y a las que debes prestar atención

La diabetes en México puede iniciar con síntomas que pasan desapercibidos y algunos se manifiestan en cambios en la orina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en México, pero muchos de sus síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos.

Algunos de los primeros indicios se manifiestan en la orina, aunque suelen ignorarse por desconocimiento o se confunden con molestias menores.

Reconocer estos cambios puede ser clave para un diagnóstico temprano y un mejor control de la enfermedad.

La espuma, la turbiedad, el aspecto transparente o la frecuencia elevada no siempre apuntan al mismo trastorno, pero cuando duran o aparecen juntos ameritan una valoración para descartar varias enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 señales de diabetes que se notan en tu orina

De acuerdo con información de Mayo Clinic, entre las principales señales que pueden notarse en la orina y que pueden indicar diabetes (aunque pocas personas lo saben) se encuentran las siguientes:

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Orina con olor dulce o afrutado El exceso de glucosa en la sangre puede filtrarse a la orina, dándole un olor característico, similar al de frutas dulces. Este es uno de los signos tempranos y más llamativos de la diabetes mal controlada. Orina espumosa La diabetes puede dañar los riñones y provocar la presencia de proteínas en la orina (proteinuria), lo que genera espuma o burbujas al orinar de manera frecuente. Orina turbia u oscura El exceso de glucosa puede hacer que la orina se vea más turbia de lo normal. En casos avanzados, si hay infecciones urinarias asociadas (más comunes en personas con diabetes), también puede notarse un cambio en el color. Orinar con frecuencia (poliuria) Un síntoma muy característico es la necesidad de orinar muchas veces al día y en gran cantidad. Esto ocurre porque los riñones intentan eliminar el exceso de glucosa filtrándola hacia la orina. Orina muy clara o transparente Relacionado con el punto anterior, la necesidad constante de orinar puede hacer que la orina se vea más diluida o clara de lo habitual.

Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de infecciones urinarias, lo que puede provocar síntomas como dolor, mal olor o sangre en la orina.

Estas señales no son exclusivas de la diabetes, pero deben considerarse motivo de consulta médica si se presentan juntas o de forma persistente.

La orina muy clara o transparente puede reflejar una orina más diluida por la necesidad constante de orinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras enfermedades, además de la diabetes que pueden dar señales en la orina

Además de la diabetes, existen diversas enfermedades y condiciones que pueden manifestarse a través de cambios o señales en la orina:

Infecciones de las vías urinarias (IVU): Provocan orina turbia, con mal olor, dolor al orinar y, en ocasiones, presencia de sangre.

Enfermedad renal crónica: Genera orina espumosa (por presencia de proteínas), sangre, y cambios en el color o frecuencia.

Cálculos renales: Pueden causar sangre en la orina, dolor intenso y orina turbia.

Cáncer de vejiga o riñón: Puede detectarse por la presencia de sangre en la orina (hematuria) sin causa aparente.

Enfermedades hepáticas: La bilirrubina en la orina puede indicar daño o enfermedad en el hígado.

Infecciones de transmisión sexual (ITS): Algunas ITS pueden provocar cambios en el color, olor o sensación al orinar, así como presencia de pus o sangre.

Trastornos hematológicos: Algunas enfermedades de la sangre pueden causar hematuria.

Consumo excesivo de alcohol o ayuno prolongado: Puede generar presencia de cetonas en la orina.

El análisis de orina es una herramienta que ayuda a identificar y diferenciar estas enfermedades, por lo que ante cualquier cambio persistente en la orina, se recomienda acudir a consulta médica.

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