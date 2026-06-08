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Videos virales exponen presunto esquema de compra de votos con códigos QR en elecciones de Coahuila

Morena acusa al PRI de usar códigos QR para comprar votos en Coahuila; denuncias ante IEC, UIF y Policía Cibernética por presunto “QR Gate”

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La presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostiene que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.
La presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostiene que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.

La jornada electoral del 7 de junio de 2026 en Coahuila terminó envuelta en una grave controversia. Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusan al PRI de haber operado un sofisticado sistema de compra masiva de votos mediante códigos QR, bautizado como “QRGate” por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel. Mientras el tricolor festejaba su triunfo, el movimiento guinda anunciaba denuncias ante múltiples instancias.

La dirigente Ariadna Montiel sostiene que se entrega un identificador digital a cada persona, quien luego se toma una foto para activar un registro de sufragio y así cobrar una retribución económica

¿Cómo habría funcionado el presunto esquema “QRGate”?

De acuerdo con las declaraciones de Montiel desde Saltillo, el mecanismo presuntamente operado por el PRI consistía en los siguientes pasos:

  • Operadores priistas entregaban de forma individual un código QR a ciudadanos a quienes invitaban a votar por el partido a cambio de una retribución económica.
  • El ciudadano votaba por el PRI y se tomaba una fotografía junto al código QR.
  • Dicho código los dirigía a un sistema que registraba que ya había emitido su voto, habilitando así el cobro del pago.
  • Según las acusaciones de Morena, cada voto se habría pagado en al menos 500 pesos.

Montiel afirmó en conferencia de prensa que el esquema podría superar en sofisticación a las prácticas electorales denunciadas durante los comicios presidenciales de 2012.

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En redes sociales, militantes y figuras de Morena —entre ellas la senadora Citlalli Hernández, quien acusó al PRI de no saber “ganar elecciones” sin comprar votos, y la activista Cam Martínez— difundieron videos que, según afirman, documentarían el esquema. Sin embargo, el material que circula en plataformas digitales no ha sido verificado de forma independiente.

Resultados al corte de la medianoche.(PREP/Captura de pantalla)
Resultados al corte de la medianoche.(PREP/Captura de pantalla)

Denuncias ante múltiples instancias

El diputado federal y representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, informó que se presentó una queja ante el Instituto Electoral de Coahuila por considerar que existe “una violación a la ley por esta compra masiva y sistemática de votos”. El partido también anunció acciones ante:

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  • Policía Cibernética, para investigar la infraestructura tecnológica, servidores, aplicaciones y bases de datos que el PRI presuntamente utilizó.
  • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para rastrear el origen del financiamiento y solicitar el congelamiento de cuentas por presunto financiamiento ilícito.
  • Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena respaldaron la postura mediante un pronunciamiento conjunto firmado por representantes de los 32 estados, en el que condenaron lo que describieron como una jornada marcada por violencia institucional y persecución política, e informaron que acompañarán al CEN en la ruta legal y jurisdiccional de defensa del voto.

Montiel señaló que será decisión de las autoridades electorales determinar si existen elementos suficientes para la anulación de la elección.

La legisladora de Morena publica un mensaje en X en el que sostiene que ese partido lucra con la pobreza para obtener triunfos electorales y asegura que Alejandro Moreno se enorgullece de esa práctica

El contexto: PRI celebra triunfo, Morena impugna

Mientras el PRI festejaba lo que calificó como una victoria contundente, Morena anunció una serie de denuncias ante autoridades electorales y financieras. Montiel informó que será decisión de las autoridades electorales determinar si hay elementos para la anulación de la elección.

En redes sociales, militantes y figuras de Morena difundieron videos que, según afirman, documentarían el esquema de los códigos QR. La senadora Citlalli Hernández y la activista Cam Martínez fueron algunas de las voces que compartieron el material en sus cuentas de X, aunque la información que circula en plataformas digitales no ha sido verificada de forma independiente.

Nota: Las acusaciones contenidas en esta nota provienen de declaraciones públicas de Morena y el PT. Los señalamientos son de parte y no constituyen hechos probados. Ni el PRI ni las autoridades electorales han emitido una resolución oficial sobre las denuncias al cierre de esta nota.

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