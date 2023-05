Amigo de Mona y Geros atestiguó asesinato de Kevin Kaletry: “Me voy del país”

Los influencers creyeron que uno de sus amigos había fallecido (Tiktok)

Durante la tarde del 4 de mayo Kevin Bryan Flores Aguilar, mejor conocido como Kevin Kaletry, fue asesinado durante una conferencia de prensa con motivo de un show que dará Wendy Guevara de Las Perdidas.

Tras el trágico momento, el mundo de la farándula se vistió de luto y comenzó a circular en redes el rumor de que supuestamente el atentado habría estado dirigido hacia el influencer Davis Leon, quien es gran amigo de Mona y Geros.

Mona y Geros se confunden al creer que mataron a su amigo

A través de TikTok se viralizó el momento en que Mona se enteró de lo ocurrido en la conferencia de Las perdidas. Sin embargo, creyó que Davis era la víctima mortal de los hechos.

Davis Leon habló sobre la muerte del influencer (Ig davisleonreal/kaletry_king)

“La gente me está diciendo: ‘Comunicate con Davis’, que porque iba atrás en un carro, pero que ahora sí lo mataron”, dijo Mona.

A esto, Geros quedó sumamente consternado y respondió: “¿Neta?”.

Entre la confusión, los internautas le habrían explicado a Mona la situación y ella se lo comunicó a su pareja.

“A Davis no, que al amigo, pero que los rafagearon a los dos (...)ay, qué miedo”, dijo la influencer.

Para ese momento, Geros comenzó a vomitar y la joven se preocupó por la salud de su enamorado.

Kevin Kaletry era fanático de las motocicletas y otros vehículos (Instagram)

Davis Leon rompe el silencio

Después del escándalo, Davis Leon apareció en sus redes sociales y comentó que efectivamente estuvo presente durante los hechos. Sin embargo, destacó que se encontraba bien.

“Yo no voy a hablar de él aquí por respeto a la persona que falleció. Él merece un respeto, yo no lo conocía, de casualidad llevábamos dos días de ensayo por zoom y ahí fue donde conocí a este chico”, destacó y agregó:

“Hoy fue que lo pude conocer y es triste que ahorita estaba hablando con alguien y de pronto ya no esté”.

Tras el asesinato de Kevin Kaletry, Davis Leon se mostró espantado (Tiktok)

El influencer destacó que después de los violentos hechos estaba temeroso de su seguridad y recalcó tener intenciones de abandonar el país.

“Estoy bien, pero estoy con más miedo todavía. En poco tiempo me han sucedido cosas que dices: ‘Qué onda’ y no es mentira, una tras otra. No digo que sean coincidencia, ni culpo a nadie, pero no mam*s.”, remarcó.

En este sentido, Davis añadió: “Ahorita lo que voy a hacer es irme del país, así sea algo directo para mí o no, yo ya no me siento seguro aquí. Esa es la decisión que estoy tomando”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron escépticos por las declaraciones del joven.

“Bueno no soy nadie para juzgar pero en algo malo Ade andar xq a uno no lo buscan para desvivir asi x así algo más pasa”. “El que nada debe, nada teme”. “Pues en qué andan metidos”, son algunas de las menciones en TikTok.

El youtuber Kevin Kaletry fue asesinado a balazos cuando se encontraba en una conferencia de prensa de la también creadora de contenidoWendy Guevara (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Qué sucedió durante el evento de Las Perdidas

Según los primeros reportes, todo sucedió pasadas las 17:00 horas, cuando una motocicleta de color verde irrumpió en el domicilio #197 de la avenida Benjamin Franklin, en la colonia Hipódromo-Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc (Ciudad de México).

Los sospechosos aparentemente abrieron fuego al menos en tres ocasiones contra el joven de 26 años y este habría sufrido serias lesiones en la cabeza.

“DETENIDO por ASESINATO en LA CONDESA de KEVIN KALETRY Hombres armados asesinaron al youtuber en calles de @AlcCuauhtemocMx Agentes de @SSC_CDMX organizaron un operativo y detuvieron a este sospechoso”, escribió el periodista C4 Jiménez desde su cuenta de Twitter.

Tras los hechos, el sitio fue acordonado y llegaron servicios médicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, los cuales habrían señalado que el famoso ya no contaba con signos vitales.

