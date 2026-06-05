En el marco del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum presume 4 mil canchas de futbol en México

El gobierno de Sheinbaum busca tener un mayor impacto después del Mundial con la construcción de canchas de futbol en distintos estados y municipios. (Video: SEDATU)

La tarde de este 4 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió en sus redes sociales la construcción de más de 4 mil canchas de futbol en distintos estados y municipios a través del programa el “Mundial Social”, su breve mensaje destaca que las obras realizadas por el Mundial 2026 permanecerán más allá de este evento de talla internacional:

“Les muestro algunas de las más de 4,000 canchas que hicimos junto con estados y municipios. Nuestro deseo es que el futbol no solo sea un Mundial sino que deje un legado para todas y todos los que aman este deporte, en especial las y los niños”.

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Así va el avance de los espacios deportivos

A través de un video de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que al momento se han construido y rehabilitado mil 200 canchas de fútbol en el país a través del programa Mundial Social, en el que participan esta dependencia junto a CONADE, BANOBRAS, los gobiernos estatales y municipales.

Las obras abarcan 31 entidades federativas y más de 500 municipios. De ese total, 799 son espacios nuevos y 401 son rehabilitaciones y remodelaciones de canchas ya existentes.

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Claudia Sheinbaum presume construcción de canchas de futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción se realiza con el respaldo de comités de obra comunitaria. Los vecinos participan en el cuidado y vigilancia de los espacios, con el objetivo de que las instalaciones permanezcan en uso más allá del torneo.

Gobierno da a conocer de actividades realizadas en el marco del Mundial

“Aprovechar el Mundial de Fútbol para fortalecer la actividad deportiva, particularmente el fútbol, desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades", resaltó la presidenta durante la mañanera de este jueves desde Palacio Nacional.

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El Mundialito Escolar organizado por la SEP movilizó a 1,100,000 estudiantes de todos los niveles, procedentes de 28,621 escuelas públicas que conformaron más de 92,000 equipos. La Copa Conade, enfocada en deportistas de alto rendimiento, sumó 59,253 atletas distribuidos en 2,963 equipos.

En torno a la inauguración del torneo en la Ciudad de México, las autoridades locales orientaron a suspender actividades escolares. La medida aplica también para los partidos a realizarse en Nuevo León y Jalisco.

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A partir de las convocatorias en las 32 entidades, 4,300 niños fueron evaluados en visorías a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol. De ese total, 107 fueron seleccionados como talentos.

Sector salud no se queda atrás en actividades deportiva

El IMSS aportó tres torneos al esfuerzo:

El torneo de fútbol de salón femenil más grande en la historia de México, con 3,539 jugadoras en 320 equipos de la categoría Sub 21.

Fútbol sin Correr, dirigido a personas mayores de 50 años, con 2,316 jugadores de todo el país.

Un torneo adaptado para niñas y niños con síndrome de Down, con 148 jugadores de tres entidades.

El Estadio Ciudad de México resplandece con iluminación especial y banners del Mundial 2026, preparándose para la inauguración del torneo en pocos días. (Luz Coello/ Infobae México)

El sector Salud reportó 3,312 actividades con más de 750,000 participantes para promover hábitos saludables y prevención de enfermedades, entre ellas torneos comunitarios, caminatas, desfiles y clases de fútbol.

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El primer Torneo Nacional de Fútbol Robótico registró 293 participantes y 57 equipos finalistas procedentes de 43 instituciones educativas y de investigación de 24 entidades.

México ofrece, además, más de 280 actividades en 185 museos que exponen historia, arte y patrimonio de antiguas civilizaciones y culturas vivas, y arranca la exposición Original en el Complejo Cultural Los Pinos con la participación de 500 artesanos de todo el país.

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