Las 50 panaderías que ponen a Miguel Hidalgo en el mapa del pan en la Ciudad de México

El escenario gastronómico de la alcaldía Miguel Hidalgo vive una transformación con la entrega de la primera Guía del pan MH 2026.
Esta recopilación reconoce a cincuenta panaderías por su contribución culinaria y su impulso a la economía local dentro de la alcaldía.
La presentación del material fue en el Teatro Ángela Peralta, reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector para celebrar la diversidad y calidad del pan elaborado en esta demarcación.
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El alcalde Mauricio Tabe destacó que la demarcación aspira a convertirse en la Capital del pan en la Ciudad de México, impulsando tanto a panaderos como a empresarios locales.
“Somos un gobierno que sí cree en impulsar el trabajo y que sí creemos en impulsar y proyectar a nuestros empresarios, en apoyarlos para que sigan haciendo su trabajo en las mejores condiciones”, precisó.
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La guía fue elaborada en conjunto con el equipo editorial de Culinaria Mexicana y la CANIRAC CDMX, fue el resultado de una investigación que buscó identificar y celebrar el talento panadero del área.
La apuesta por el pan como motor económico y social
El lanzamiento de la guía representa un esfuerzo por destacar a Miguel Hidalgo como punto de referencia para quienes buscan pan de calidad en la capital.
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El propio alcalde expresó que el objetivo es que, al pensar en pan, la ciudadanía relacione el producto con la experiencia única que ofrece esta alcaldía.
La 1ª edición de la Guía del pan MH 2026 reconoce a panaderías que, además de deleitar los paladares, fortalecen la economía local y fomentan la convivencia.
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Durante el evento, las 50 panaderías seleccionadas recibieron placas de reconocimiento y ofrecieron una muestra de sus productos a los asistentes, consolidando el vínculo entre tradición, innovación y comunidad.
Panaderías reconocidas en la Guía del pan MH 2026
A continuación, se presenta la lista de las cincuenta panaderías distinguidas en esta edición, ubicadas en diversas colonias de la alcaldía:
- Ajla Gourmet, Colonia Polanco
- Alcazar, Verónica Anzures y Anzures
- Amado, Polanco
- Amand Delicatessen, Lomas de Chapultepec
- Amano Repostería, Polanco
- Apanpacho, Escandón
- Aromas Cotidianos, Lomas de Chapultepec
- Artemiga, Lomas de Chapultepec
- Aúna Café, Polanco
- Bakers, Polanco, Lomas de Chapultepec
- Begonia Pan y Plantas, Escandón
- Ca e Biscottino, Polanco, Escandón
- Casa Ó, Lomas de Chapultepec
- City Market Café, Polanco
- Conejo Blanco, Polanco
- Consuelo Pan de Madre, Polanco
- Dave’s Home Bread, Escandón
- Deseo de Ángel, Colonia América
- Fougasse, Lomas de Chapultepec, Polanco
- ¡Hay Pan!, San Miguel Chapultepec, Tacubaya
- Kunz, Polanco
- La Conchería, Ampliación Granada
- La Divinata, Verónica Anzures y Lomas de Chapultepec
- La Otilia, Polanco
- La Suiza, Polanco
- Ladurée, Polanco
- Lulo & Lala, San Miguel Chapultepec
- Macorina, Lomas de Chapultepec, Granada
- Maison Ana by Maison Belén, Polanco
- Maison Kayser, Polanco y Molino del Rey
- Majoma Bakery, Escandón
- Mallorca, Lomas de Chapultepec
- Maricú Cocina Dulce, Polanco
- Mätre, Lomas de Chapultepec
- No Mercy Bakery, Lomas de Chapultepec
- Nugat, Lomas de Bezares
- Odette, Lomas de Chapultepec
- ONCE Panadería, Polanco y Molina del Rey
- Panfilo Artesanal, Tacubaya
- Panificadora Elizondo, Colonia Irrigación
- PANMEX, Colonia Irrigación
- Peltre, Polanco
- Rustic Pan, Colonia Modelo Pensil
- Saint, San Miguel Chapultepec
- Sanborns, Polanco, Ampliación Granada, Lomas de Chapultepec, Anzures y Verónica Anzures
- Signora Mariola, Granada, Ampliación Granada, Polanco
- Tere Cazola, Polanco
- Tomasa, Polanco
- Tout Chocolat, Polanco
- Vegenería Le Muf, Escandón
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