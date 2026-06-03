Las 50 panaderías que ponen a Miguel Hidalgo en el mapa del pan en la Ciudad de México

50 panaderías de la alcaldía fueron incluidas en esta guia para fortalecer la economía local (FB/cesarmauricio.garridolopez)

El escenario gastronómico de la alcaldía Miguel Hidalgo vive una transformación con la entrega de la primera Guía del pan MH 2026.

Esta recopilación reconoce a cincuenta panaderías por su contribución culinaria y su impulso a la economía local dentro de la alcaldía.

La presentación del material fue en el Teatro Ángela Peralta, reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector para celebrar la diversidad y calidad del pan elaborado en esta demarcación.

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El alcalde Mauricio Tabe destacó que la demarcación aspira a convertirse en la Capital del pan en la Ciudad de México, impulsando tanto a panaderos como a empresarios locales.

La guía fue elaborada por el equipo editorial de Culinaria Mexicana y la CANIRAC CDMX a partir de una investigación sobre el talento panadero de la alcaldía (FB/cesarmauricio.garridolopez)

“Somos un gobierno que sí cree en impulsar el trabajo y que sí creemos en impulsar y proyectar a nuestros empresarios, en apoyarlos para que sigan haciendo su trabajo en las mejores condiciones”, precisó.

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La guía fue elaborada en conjunto con el equipo editorial de Culinaria Mexicana y la CANIRAC CDMX, fue el resultado de una investigación que buscó identificar y celebrar el talento panadero del área.

Mauricio Tabe afirmó que Miguel Hidalgo busca convertirse en la Capital del pan de la Ciudad de México con apoyo a panaderos y empresarios locales (FB/cesarmauricio.garridolopez)

La apuesta por el pan como motor económico y social

El lanzamiento de la guía representa un esfuerzo por destacar a Miguel Hidalgo como punto de referencia para quienes buscan pan de calidad en la capital.

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El propio alcalde expresó que el objetivo es que, al pensar en pan, la ciudadanía relacione el producto con la experiencia única que ofrece esta alcaldía.

La 1ª edición de la Guía del pan MH 2026 reconoce a panaderías que, además de deleitar los paladares, fortalecen la economía local y fomentan la convivencia.

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Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo, presenta la Guía del Pan 2026 (Alcaldía Miguel Hidalgo)

Durante el evento, las 50 panaderías seleccionadas recibieron placas de reconocimiento y ofrecieron una muestra de sus productos a los asistentes, consolidando el vínculo entre tradición, innovación y comunidad.

Panaderías reconocidas en la Guía del pan MH 2026

A continuación, se presenta la lista de las cincuenta panaderías distinguidas en esta edición, ubicadas en diversas colonias de la alcaldía:

Presentan la Guía del Pan para impulsar la economía local en la Alcaldía Miguel Hidalgo. (Alcaldía Miguel Hidalgo)

Ajla Gourmet, Colonia Polanco

Alcazar, Verónica Anzures y Anzures

Amado, Polanco

Amand Delicatessen, Lomas de Chapultepec

Amano Repostería, Polanco

Apanpacho, Escandón

Aromas Cotidianos, Lomas de Chapultepec

Artemiga, Lomas de Chapultepec

Aúna Café, Polanco

Bakers, Polanco, Lomas de Chapultepec

Begonia Pan y Plantas, Escandón

Ca e Biscottino, Polanco, Escandón

Casa Ó, Lomas de Chapultepec

City Market Café, Polanco

Conejo Blanco, Polanco

Consuelo Pan de Madre, Polanco

Dave’s Home Bread, Escandón

Deseo de Ángel, Colonia América

Fougasse, Lomas de Chapultepec, Polanco

¡Hay Pan!, San Miguel Chapultepec, Tacubaya

Kunz, Polanco

La Conchería, Ampliación Granada

La Divinata, Verónica Anzures y Lomas de Chapultepec

La Otilia, Polanco

La Suiza, Polanco

Ladurée, Polanco

Lulo & Lala, San Miguel Chapultepec

Macorina, Lomas de Chapultepec, Granada

Maison Ana by Maison Belén, Polanco

Maison Kayser, Polanco y Molino del Rey

Majoma Bakery, Escandón

Mallorca, Lomas de Chapultepec

Maricú Cocina Dulce, Polanco

Mätre, Lomas de Chapultepec

No Mercy Bakery, Lomas de Chapultepec

Nugat, Lomas de Bezares

Odette, Lomas de Chapultepec

ONCE Panadería, Polanco y Molina del Rey

Panfilo Artesanal, Tacubaya

Panificadora Elizondo, Colonia Irrigación

PANMEX, Colonia Irrigación

Peltre, Polanco

Rustic Pan, Colonia Modelo Pensil

Saint, San Miguel Chapultepec

Sanborns, Polanco, Ampliación Granada, Lomas de Chapultepec, Anzures y Verónica Anzures

Signora Mariola, Granada, Ampliación Granada, Polanco

Tere Cazola, Polanco

Tomasa, Polanco

Tout Chocolat, Polanco

Vegenería Le Muf, Escandón