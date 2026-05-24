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Todas las sustancias dañinas para la salud que tienen las galletas de supermercado

Estas golosinas pueden ser prácticas y deliciosas, pero perjudican al cuerpo

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Mujer con jersey gris y cabello castaño claro, sosteniendo una cesta, toma un paquete de galletas dulces de un estante en un supermercado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas de supermercado son productos consumidos por personas de todas las edades. Su sabor y facilidad de acceso las hacen populares, pero su contenido puede representar riesgos para la salud si se consumen en exceso.

Estos alimentos suelen contener aditivos y sustancias que mejoran el sabor o la textura, pero que no aportan beneficios nutricionales. El consumo frecuente de estos ingredientes puede tener consecuencias negativas a largo plazo.

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Grasas trans y aceites hidrogenados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas industriales contienen frecuentemente grasas trans, un tipo de grasa que aumenta el colesterol malo en la sangre.

  • El consumo de grasas trans está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  • Los aceites hidrogenados prolongan la vida útil del producto, pero afectan la salud del corazón.

Azúcares añadidos y jarabe de maíz

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las galletas comerciales contiene altos niveles de azúcares añadidos y jarabe de maíz de alta fructosa.

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  • Estos ingredientes contribuyen al aumento de peso y al desarrollo de resistencia a la insulina.
  • El exceso de azúcar puede provocar caries dentales y problemas metabólicos.

Conservadores y colorantes artificiales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantenerlas frescas y atractivas, las galletas llevan conservadores y colorantes artificiales.

  • Algunos conservadores pueden causar molestias digestivas o reacciones alérgicas en personas sensibles.
  • Los colorantes artificiales han sido relacionados con problemas de comportamiento en niños y reacciones adversas en ciertos casos.

Las frutas: alternativa dulce que mejorará tu vida

Variedad de frutas frescas: uvas, fresas, nectarinas, melocotones, cerezas, manzanas verdes, moras, arándanos y peras, con pequeñas gotas y manchas, sobre mesa de madera clara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar más frutas a la dieta diaria aporta numerosos beneficios para la salud. A continuación, se presentan diez ventajas clave de aumentar su consumo:

  • Mejoran la digestión gracias a su alto contenido de fibra.
  • Ayudan a mantener un peso saludable, ya que tienen pocas calorías y son saciantes.
  • Aportan vitaminas como la C, esenciales para el sistema inmunológico.
  • Proveen antioxidantes que combaten el daño celular y retrasan el envejecimiento.
  • Contribuyen a regular la presión arterial debido a su potasio.
  • Reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares por su bajo contenido de grasas saturadas.
  • Favorecen la hidratación, ya que muchas frutas contienen gran cantidad de agua.
  • Mejoran la salud de la piel por sus vitaminas y minerales.
  • Ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre cuando se consumen enteras.
  • Promueven la salud ocular por nutrientes como la vitamina A y carotenoides.

Aumentar la variedad de frutas en la alimentación diaria fortalece las defensas y facilita una nutrición más equilibrada. Además, su sabor y diversidad permiten disfrutar una dieta más agradable y fácil de mantener a largo plazo, aportando color y frescura a cada comida.

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