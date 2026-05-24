México

Regidora del PVEM exige desaparición de poderes en Cuautla tras la orden de aprehensión contra el alcalde

Ana Sánchez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Guardia Nacional asuma la seguridad pública del municipio morelense

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Jesús Corona alcalde de Cuautla
Regidora de Cuautla, Ana Sánchez Guerra pidió desaparecido de poderes en el municipio (Foto: Facebook / Jesús Corona)

La regidora de Cuautla, Ana Sánchez Guerra, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exigió al gobierno federal declarar la desaparición de poderes en el municipio, al asegurar que existen indicios de que más funcionarios públicos podrían estar relacionados con grupos del crimen organizado que operan en la región.

La declaración surge luego de que autoridades federales emitieran una orden de aprehensión contra el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la denominada Operación Enjambre Morelos.

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Intervención federal en Cuautla

Durante una serie de declaraciones públicas, la regidora solicitó directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que elementos de la Guardia Nacional tomen el control de la seguridad pública municipal, debido a la falta de confianza en las autoridades locales y estatales.

Guerra afirmó que tampoco existe credibilidad en el Congreso de Morelos ni en las instituciones encargadas de fiscalizar los recursos públicos, al considerar que las investigaciones relacionadas con corrupción y desvío de dinero permanecen detenidas.

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“Mi postura ha sido siempre clara. Yo pedí desde el 15 de septiembre de 2025 la desaparición de poderes en Cuautla”, sostuvo la regidora.

Señalan presuntos desvíos millonarios

Ana Sánchez Guerra regidora PVEM Cuautla
Ana Sánchez Guerra regidora PVEM Cuautla (especial)

La funcionaria aseguró que existen irregularidades en el manejo de recursos públicos correspondientes a los presupuestos municipales de 2025 y 2026.

Según explicó, alrededor de 4 mil millones de pesos no han sido plenamente justificados por las autoridades municipales, situación que —dijo— ha sido denunciada constantemente sin obtener respuesta de las instancias fiscalizadoras.

“Hay 2 mil millones de pesos del presupuesto de 2025 y otros 2 mil millones del presupuesto de 2026 que no aparecen. Y hay responsables”, declaró.

Asimismo, acusó que las cuentas públicas y proyectos de obra fueron aprobados por integrantes del cabildo pese a la falta de transparencia financiera. Guerra aseguró que ella votó en contra de dichas aprobaciones debido a inconsistencias detectadas en la información presentada por las tesorerías municipales.

Crisis política tras ausencia del alcalde

Cuautla Nancy Echeverría Guerrero presidenta municipal sustituta
Nancy Echeverría Guerrero, nueva presidenta sustituta de Cuautla, Morelos (especial)

El conflicto político en Cuautla se intensificó después de que se convocara una sesión pública de cabildo para oficializar la ausencia de Jesús Corona Damián y permitir que la síndica municipal, Nancy Echeverría Guerrero, asumiera el cargo de manera provisional.

Sin embargo, la sesión fue cancelada de manera repentina y posteriormente se realizó otra reunión privada dentro del mismo recinto, ya sin acceso al público ni presencia de todos los integrantes del cabildo.

En esa sesión cerrada, según versiones difundidas en redes sociales y declaraciones de asistentes, Echeverría Guerrero asumió las funciones de presidenta municipal por un periodo máximo de 90 días.

Al encuentro acudieron únicamente siete regidores además de la síndica, hecho que generó nuevas críticas y cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Cuautla enfrenta tensión política y demandas ciudadanas

Alcalde de Cuautla - Jesús Corona Damián
Foto: Facebook / Jesús Corona

Las declaraciones de Ana Sánchez incrementan la tensión política en Cuautla, uno de los municipios más importantes de Morelos, donde en las últimas semanas se han multiplicado las denuncias relacionadas con inseguridad, presunta corrupción y posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales.

La regidora insistió en que las autoridades federales deben intervenir de manera inmediata para evitar una mayor descomposición institucional y garantizar la gobernabilidad del municipio.

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