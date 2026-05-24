México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: qué hacer si aún no tengo mi tarjeta y cómo saber si fui aceptada en el programa

La confirmación se realiza únicamente por medios oficiales, por lo que quienes esperan incorporarse deben estar atentas a cualquier aviso personalizado

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Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)
Las mujeres con prerregistro en los años 2023 y 2024 para el programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 cuentan con un procedimiento oficial para saber si fueron aceptadas y para recibir el apoyo económico de 2,500 pesos al mes. (Secretaría del Bienestar Edomex)

Las mujeres con prerregistro en los años 2023 y 2024 para el programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 cuentan con un procedimiento oficial para saber si fueron aceptadas y para recibir el apoyo económico de 2,500 pesos al mes.

La entrega de tarjetas en el Estado de México está en proceso, pero no existe consulta inmediata en línea; la notificación se hace de forma personalizada por los canales establecidos.

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Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)
Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

¿Cómo saber si fui aceptado al programa Mujeres con Bienestar Edomex?

Para conocer si una persona fue aceptada como beneficiaria, se debe esperar el contacto directo por parte del personal oficial del programa. El aviso solo se hace a través de tres vías formales, y no se atiende a solicitantes que acudan de manera presencial sin cita.

El Gobierno del Estado de México solicita que nadie acuda en persona a los módulos de atención sin invitación oficial, ya que ningún funcionario puede entregar la tarjeta sin cita previa. Este procedimiento busca garantizar el orden y la correcta asignación de los apoyos a las beneficiarias.

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Las únicas vías oficiales para informar sobre la aceptación y entrega de la tarjeta son:

  • Llamada telefónica por parte del personal autorizado al número registrado.
  • Mensaje de texto (SMS) oficial.
  • Correo electrónico enviado directamente por el programa.

El objetivo es asegurar una entrega ordenada y evitar saturaciones en los puntos de distribución.

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¿Qué se necesita para recoger la tarjeta de Mujeres con Bienestar?

Las solicitantes aprobadas deben presentarse en la fecha asignada en el Centro de Distribución (CEDIS) correspondiente, con los siguientes documentos en original y dos copias:

1. INE vigente.2. Comprobante de domicilio.3. CURP.4. Acta de nacimiento.

La presencia física es necesaria solo si se ha recibido notificación y cita oficial. Si pasan los días y no se recibe comunicación, existen mecanismos para dar seguimiento:

  • Acudir al CEDIS con los documentos mencionados, pero solo cuando el municipio esté en fechas activas de entrega.
  • Llamar a la línea oficial del programa: 55 9370 1223, donde personal especializado puede revisar el estatus del folio.

Este proceso es crucial para asegurar la oportunidad de recibir el apoyo económico mensual que, actualmente, es de 2,500 pesos.

Datos a tomar en cuenta para la entrega de tarjetas

El programa enfatiza que la paciencia es fundamental, ya que la revisión de solicitudes y la asignación del beneficio no son inmediatas. Las solicitantes deben evitar angustiarse por la ausencia de contacto, dado que los folios continúan en revisión y el proceso sigue activo.

Mujeres con Bienestar rebasa los 650 mil beneficiadas Edomex
Mujeres con Bienestar rebasa los 650 mil beneficiadas Edomex (Gob. Edomex)

En los municipios donde la entrega se encuentra vigente, los CEDIS indican que solo se debe acudir tras haber recibido la instrucción formal, a fin de prevenir aglomeraciones y garantizar mayor eficiencia. Además, la línea telefónica oficial está disponible para aclarar dudas o actualizar información.

La comunicación entre la autoridad y las beneficiarias será directa y personalizada, por lo que la mejor estrategia para asegurar la recepción de la tarjeta y los 2,500 pesos mensuales es mantenerse atenta a los canales autorizados y esperar el aviso correspondiente.

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