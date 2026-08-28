México

Gobierno aclara quiénes pueden ser candidatos pese a estar bajo investigación tras aspiración presidencial de Cabeza de Vaca

Estas aclaraciones surgen luego de que la mandataria haya asegurado que alguien con una orden de aprehensión no puede ser presidente y, después de una revisión, aclarar que “estaba equivocada”

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El gobierno de México aclaró cuáles son los distintos supuestos en los que se suspende la posibilidad de que alguien pueda o no participar como candidato o candidata a presidente o gobernador en México, en un contexto en el que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de crimen organizado y que radica en Estados Unidos desde hace años, expresó sus intenciones de contender por la presidencia en las elecciones de 2030.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldivar, detalló que la elegibilidad política depende de criterios constitucionales, legales y de la interpretación jurisdiccional vigente en materia penal y electoral.

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Criterios legales para la suspensión de derechos político-electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso la necesidad de clarificar el marco legal frente a los cuestionamientos sobre la postulación de personas bajo investigación penal, luego de que el exgobernador de Tamaulipas manifestara su intención para postularse como presidente de México, a pesar de tener una investigación activa por presuntamente ser parte del crimen organizado.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte, y ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó los supuestos legales y constitucionales que pueden restringir los derechos políticos de quienes enfrentan procesos penales.

Zaldívar puntualizó que el artículo 38 de la Constitución contempla la suspensión de derechos político-electorales en cinco escenarios:

  • Por estar en prisión preventiva
  • Por cumplir una sentencia condenatoria privativa de la libertad
  • Porque le fueron suspendidos en una sentencia sus derechos, incluso si está en libertad
  • Por ser prófugo de la justicia
  • Por tener condena por algún delito de los señalados en la fracción octava del artículo 38

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