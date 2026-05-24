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Gael García le mete gol a la FIFA y su terrible reputación durante el Festival de Cannes | VIDEO

El histrión entregó el Premio del Jurado durante la gala de clausura en Cannes y protagonizó una de las anécdotas de la noche

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Actor Gael García Bernal, de perfil, sonríe con gafas y blazer gris. Al fondo, superpuesto en morado, Gianni Infantino sostiene el trofeo de la Copa Mundial
Gael García Bernal lanzó un dardo contra la FIFA en el cierre de Cannes. (Gael García, FIFA / Instagram)

El actor Gael García Bernal volvió a convertir una premiación internacional en una plataforma de crítica política. Durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, el mexicano sorprendió al público al lanzar una indirecta contra la FIFA mientras entregaba el Premio del Jurado.

El controversial discurso de Gael García

Desde el escenario del Palacio de Festivales, García Bernal arrancó aplausos y gritos al bromear sobre su francés y comparar el contexto mundial con la reputación del organismo rector del futbol internacional.

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“Me excuso por adelantado por no presentar el premio en francés porque mi francés es terrible ahora, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA definitivamente”.
El actor Gael García Bernal volvió a convertir una premiación internacional en una plataforma de crítica política. Durante la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, el mexicano sorprendió al público al lanzar una indirecta contra la FIFA mientras entregaba el Premio del Jurado.

Reacciones en redes sociales

El comentario rápidamente se viralizó en redes sociales y colocó nuevamente a Gael como uno de los artistas latinoamericanos más políticos dentro del circuito cinematográfico mundial.

Además de participar como presentador en la gala, el actor tuvo una presencia destacada durante toda la edición 79 del festival. En los primeros días asistió al estreno de Ceniza en la boca, cinta dirigida por Diego Luna, mientras que días después presentó fuera de competencia The End of It, película en la que forma parte del elenco principal.

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Los discursos políticos de Gael García Bernal

La intervención contra la FIFA no es un hecho aislado en la trayectoria del actor. A lo largo de más de dos décadas, Gael García Bernal ha utilizado foros internacionales para hablar sobre migración, derechos humanos y violencia.

Sus discursos más comentados

  • Oscar 2003: Durante la ceremonia de la Academia se manifestó contra la guerra de Irak utilizando una camiseta con mensaje político.
  • Globos de Oro 2017: Defendió públicamente la lengua española y criticó políticas migratorias impulsadas en Estados Unidos.
  • Oscar 2017: Protagonizó uno de sus discursos más recordados al afirmar: “Como mexicano, como latinoamericano, como trabajador migrante, como ser humano, me opongo a cualquier forma de muro que quiera separarnos”.
  • Foro de la ONU 2018: Exigió al gobierno mexicano combatir “la violencia sistemática y la impunidad”.
  • UNESCO 2024: Defendió la libertad de expresión y el papel del arte como herramienta para cuestionar estructuras de poder.
Gael García ha dado duscursos políticos en los Premios Oscar y los Globos de Oro.
Gael García ha dado duscursos políticos en los Premios Oscar y los Globos de Oro.

Ganadores del Festival de Cannes 2026

La edición 79 del festival dejó como máxima ganadora a Fjord, del director rumano Cristian Mungiu, que obtuvo la Palma de Oro.

Palmarés completo de Cannes 2026

  • Palma de Oro: Fjord, de Cristian Mungiu.
  • Gran Premio: Minotauro, de Andrei Zviaguintsev.
  • Mejor Dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo por La bola negra; Pavel Pawlikowski por Fatherland.
  • Mejor Guion: Emmanuel Marre por Notre Salut.
  • Premio del Jurado: Das Geträumte Abenteuer, de Valeska Grisebach.
  • Mejor Actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto por Soudain.
  • Mejor Actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne por Coward.
  • Cámara de Oro: Ben’Imana, de Marie Clementine Dusabejambo.
  • Palma de Oro al Cortometraje: Para los contrincantes, de Federico Luis.

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