Detienen a exalcalde de Tampamolón, San Luis Potosí, con arsenal: viajaba junto a su esposa

Detienen a exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro Mejía Gómez con armamento (Guardia Civil Estatal San Luis Potosi﻿/FB)

Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron al exalcalde de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, Isidro N, alias “Chilo Mejía”, junto con su esposa Gabriela N, luego de ser sorprendidos en posesión de un arsenal compuesto por armas largas, armas cortas, cargadores y cartuchos útiles.

La detención ocurrió durante un operativo de vigilancia realizado sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del Rancho El Diamante, donde las autoridades interceptaron una camioneta Dodge RAM color rojo en la que viajaba la pareja.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, durante la revisión de la unidad fueron localizadas ocho armas de fuego de distintos calibres, así como municiones y cargadores, por lo que ambos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué armas fueron aseguradas al exalcalde de Tampamolón?

La detención de “Chilo Mejía”, fue con su esposa (especial)

Las autoridades estatales detallaron que entre el armamento decomisado se encontraba un fusil AK-47, conocido popularmente como “cuerno de chivo”, además de un rifle AR-15 y una escopeta semiautomática.

PUBLICIDAD

También fueron localizados dos rifles de distintos calibres y tres armas cortas, así como siete cargadores y 86 cartuchos útiles.

El aseguramiento incluyó además la camioneta Dodge RAM color rojo en la que se trasladaban los detenidos al momento de ser interceptados por las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

La dependencia estatal señaló que tanto las armas como el vehículo quedaron bajo resguardo de las autoridades federales como parte de las investigaciones correspondientes.

FGR determinará la situación jurídica de “Chilo Mejía”

La FGR será la encargada de investigar al exalcalde (Gob. de México)

Tras la detención, Isidro N y su esposa fueron trasladados ante agentes de la FGR, instancia que dará seguimiento a las indagatorias para determinar su situación jurídica.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si el armamento asegurado cuenta con registro legal o si existe alguna línea de investigación relacionada con posibles actividades ilícitas.

La Secretaría de Seguridad destacó que el operativo forma parte de las acciones implementadas para reforzar la seguridad en distintas regiones de San Luis Potosí y combatir la portación ilegal de armas.

PUBLICIDAD

¿Quién es Isidro N?

Isidro “El Chilo” Gabriela N Tampamolón Corona detención San Luis Potosí (especial)

Isidro Mejía Gómez fue presidente municipal de Tampamolón Corona durante el periodo 2018-2021, cargo al que llegó bajo las siglas del partido Nueva Alianza.

Durante y después de su administración, el exedil enfrentó diversos señalamientos de carácter político y administrativo relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

PUBLICIDAD

En 2021, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó su inhabilitación para ocupar cargos públicos, luego de detectar presuntos malos manejos financieros durante su gestión municipal.

La detención del exalcalde ocurre en medio de los operativos que mantienen autoridades estatales y federales en distintas zonas de San Luis Potosí para combatir delitos relacionados con armas de fuego y grupos delictivos.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, corporaciones de seguridad han reforzado patrullajes y puntos de revisión en carreteras estatales y caminos rurales considerados estratégicos para la movilidad de células criminales.