México

Predicción del estado del tiempo en el puerto de Veracruz para este 23 de mayo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

PUBLICIDAD

Para este sábado se pronóstica una temperatura máxima de 28° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 8 km/h , por su parte, la nubosidad será de 41% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

¿Qué es el Carnaval de Veracruz?

El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)
El Carnaval de Veracruz es uno de los eventos masivos más importantes del estado (X/ carnaval_ver)

El Carnaval de Veracruz es una de las festividades más emblemáticas y alegres de México, conocido como "el más alegre del mundo". Se celebra en el puerto de Veracruz y es una explosión de color, música y tradición que combina influencias coloniales, indígenas y afroantillanas.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con celebraciones de bailes de máscaras durante la época colonial, que evolucionaron en el siglo XIX hacia desfiles callejeros y en 1925 se organizó oficialmente con un Comité Directivo. El carnaval incluye eventos como la Quema del Mal Humor, donde se incineran figuras que representan lo negativo del año, desfiles de carros alegóricos, comparsas, coronaciones de reyes y reinas y el Entierro de Juan Carnaval, un cierre simbólico con un funeral paródico.

Tradicionalmente, el Carnaval de Veracruz se realizaba en febrero o marzo, antes de la Cuaresma, siguiendo la tradición católica de "carnem levare" (quitar la carne). Sin embargo, desde 2022, se trasladó al verano para atraer más turismo.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de VeracruzÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Cuánto tiempo tienes para tramitar la CURP biométrica y en qué fechas se puede realizar

El decreto publicado el 16 de julio de 2025 reforma la Ley General de Población, pero la Secretaría de Gobernación aclara que durante 2026 el trámite será voluntario, gradual y gratuito para la población mexicana en todo el país

Cuánto tiempo tienes para tramitar la CURP biométrica y en qué fechas se puede realizar

Claudia Sheinbaum asegura que hay 80% de abasto de medicamentos en el país

La presidenta prometió fortalecer el sistema de salud universal

Claudia Sheinbaum asegura que hay 80% de abasto de medicamentos en el país

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 23 de mayo: reporte completo por alcaldías y municipios

El reporte de la calidad del oxígeno es publicado cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 23 de mayo: reporte completo por alcaldías y municipios

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Vinculan a proceso a tres integrantes de los UJ40, célula de La Unión Tepito en CDMX

Detienen a ocho sujetos en Matamoros por el homicidio de Marcelo Vázquez, policía de Protección Federal

Gobierno federal abre mesa de diálogo en Chilapa para reconstruir tejido social en la Montaña Baja de Guerrero

ENTRETENIMIENTO

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

El regreso de una leyenda: Rockotitlán reabre sus puertas tras más de 20 años, con nueva sede

Qué se sabe del spin off mexicano de The Boys que será producido por Gael García Bernal y Diego Luna

Con conciertos gratis la Orquesta de Cámara de Bellas Artes celebra su 70 aniversario: fechas y horarios

Lucía Méndez aconseja a Ángela Aguilar que “se acerque a Dios”

Preparate para rodar por CU con el BiciFest UNAM 2026: musica, talleres y más

DEPORTES

“Estoy muy feliz de estar aquí”: Checo Pérez tras su regreso a Canadá

“Estoy muy feliz de estar aquí”: Checo Pérez tras su regreso a Canadá

El Tri se impone 2-0 a Ghana y afina detalles rumbo al Mundial

Canelo Álvarez tiene su primer cara a cara con Christian Mbilli en Egipto

Cómo le fue a Checo Pérez en la clasificación de la Sprint para el GP de Canadá

México vs Ghana se jugará con aforo reducido: FIFA emite sanción tras gritos discriminatorios