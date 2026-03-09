Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Con recompensas de hasta 5 millones de dólares, sanciones del Departamento del Tesoro y otros perfiles que todavía escapan al escrutinio internacional, así se configura el mapa de los posibles sucesores de “El Mencho” dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación tras su muerte en Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, dejó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un momento de reacomodo y disputa por el liderazgo.

Mientras las autoridades mexicanas intentan anticipar el rumbo de la organización criminal más poderosa del país, las autoridades estadounidenses llevan desde hace varios años ha intensificado su presión y vigilancia sobre los principales aspirantes a la sucesión.

Algunos tienen multimillonarias recompensas, otros sanciones financieras, y algunos más, de momento, han logrado camuflarse y aún no figuran como prioridad.

En este escenario de reacomodo, los nombres que más suenan como posibles sucesores al liderazgo del CJNG son cinco: Juan Carlos Valencia González, “El 03”; Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “El 090”; Ricardo Ruiz Velasco, “El RR” o “Doble R”; y Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”.

Quiénes están en la lista de los más buscados

Juan Carlos Valencia González, El 03, es hijastro del 'El Mencho'.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha colocado a dos de los posibles sucesores de “El Mencho” entre los fugitivos más buscados a nivel internacional.

Se trata de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, y Audias Flores Silva, “El Jardinero”, por quienes ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno a quien proporcione información que conduzca a su captura o condena.

Juan Carlos Valencia González, “El 03”, es el hijastro de “El Mencho” e hijo de Rosalinda González Valencia (“La Jefa”), pieza clave en el aparato financiero del CJNG.

Valencia González ha ocupado cargos estratégicos en la estructura criminal, incluyendo la jefatura del Grupo Élite, el brazo armado más temido de la organización, y la coordinación de operaciones en la región sureste de Jalisco y Colima.

En 2019 fue acusado formalmente en un tribunal de Washington por conspiración para tráfico de cocaína y metanfetaminas. Su linaje y capacidad operativa lo colocan entre los favoritos para asumir el mando.

Audias Flores Silva - El Jardinero (Departamento de Estado de EEUU)

Por su parte, Audias Flores Silva, “El Jardinero”, es señalado como líder regional con influencia en Jalisco, Michoacán y Nayarit, así como operador de alianzas estratégicas, incluyendo acercamientos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Su bajo perfil y habilidad negociadora lo han mantenido como pieza clave en la expansión territorial del CJNG. La recompensa de 5 millones de dólares que pesa sobre él confirma su importancia en el radar estadounidense.

Además de la recompensa, el Departamento del Tesoro de EEUU lo sancionó el 18 de junio de 2025 por su papel en la producción de metanfetamina y el control de regiones clave en al menos cinco estados.

Los sancionados por el Tesoro

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, 'El Sapo'

En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) sancionó a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” por dirigir el centro de adiestramiento criminal conocido como Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Allí ordenaba entrenar a nuevos reclutas del CJNG bajo amenazas de muerte y fue identificado como operador principal del lugar, donde se han hallado restos óseos y evidencia de violencia extrema.

El Rancho Izaguirre funcionaba como campo de reclutamiento y exterminio: “se ejecutaba a los reclutas que desobedecían las instrucciones”, señaló el Tesoro. Además, “El Sapo” es responsable de la célula GEDDRI (Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata), vinculada a asesinatos como el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno en 2023.

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2”, sancionado por el Tesoro en junio de 2025 y se impuso por los siguientes motivos principales:

Participación como alto teniente y comandante dentro del CJNG , cercano a “El Mencho” y afiliado a la unidad de fuerzas especiales del cártel.

Responsable directo o vinculado a asesinatos de alto perfil en México , incluyendo un ataque mortal contra policías, el asesinato de un funcionario estatal de Jalisco y una modelo venezolana.

Principal sospechoso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez , quien fue asesinada durante una transmisión en vivo en mayo de 2025, crimen que el Tesoro destacó como muestra de la brutalidad y violencia de género sistemática del CJNG.

Implicación en la comunicación pública y propaganda del CJNG , lo que amplifica el alcance de las amenazas y la intimidación del grupo.

Relación directa con actos de terrorismo, tráfico de drogas, secuestros, torturas, atentados con explosivos y ejecución de civiles y funcionarios, como parte del patrón general de violencia del CJNG.

Ambos, “El Sapo” y “El Doble R”, tienen sus bienes en EEUU congelados y cualquier transacción con ellos está prohibida para ciudadanos o empresas estadounidenses.

Fuera del radar

Las autoridades comenzaron la búsqueda de este jefe criminal en Michoacán. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)

El quinto perfil que figura entre los posibles sucesores de “El Mencho” es Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, líder de la facción “Los Guerreros” y operador clave en la frontera Michoacán-Jalisco.

Aunque es reconocido por su control sobre esquemas de robo de combustible y financiamiento alternativo, así como por su influencia local, hasta el momento no aparece en la lista de sancionados del Tesoro de Estados Unidos ni ha sido objeto de recompensa internacional.

Su papel es más regional que nacional, y su bajo perfil ha evitado, por ahora, una persecución directa desde EEUU.