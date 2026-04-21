De qué murió Ricardo de Pascual, quería actor de ‘Vecinos’ y villano en ‘El Chavo el 8′ (Televisa)

La muerte de Ricardo de Pascual, actor conocido por sus papeles en El chavo del 8 y en Vecinos, se confirmó la madrugada del 21 de abril, según informó la Asociación Nacional de Actores a través de su cuenta oficial de Instagram.

La noticia generó reacciones en la industria del entretenimiento por la huella que dejó en la comedia televisiva mexicana.

La Asociación Nacional de Actores expresó en la red social: “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD”. De Pascual tenía 85 años.

El diagnóstico que marcó sus últimos años

Hasta el momento, la familia de Ricardo de Pascual no ha confirmado la causa exacta del fallecimiento. El propio actor había revelado meses atrás, en una entrevista con Matilde Obregón, que vivía con un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

¿De qué murió Ricardo de Pascual, actor de ‘El chavo del 8'? (Televisa)

En esa conversación, el comediante apareció con un tanque de oxígeno y explicó: “Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio… después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”.

Añadió que la enfermedad se agravó tras contagiarse de Covid: “Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”. Además de los problemas pulmonares, De Pascual enfrentaba complicaciones en la columna vertebral, el corazón y los riñones, aunque remarcó que no planeaba retirarse mientras pudiera seguir trabajando.

En sus palabras: “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.

Una historia de amor inesperada: el amor que marcó la vida de Ricardo de Pascual

Durante la misma entrevista, Ricardo de Pascual compartió detalles sobre su relación con Martha, una exmonja de 53 años. El actor relató que, tras ser desahuciado por un médico, decidió casarse con Martha, a quien conoció por redes sociales.

Martha había pertenecido a una congregación religiosa durante nueve años y la dejó tras problemas de salud. Sobre el inicio de la relación, Martha recordó: “Era su fan y era monja. Fui monja y por una situación de salud salí de la congregación, no me corrieron. Estuve ahí nueve años, estuve feliz... Tuve una mala cirugía de intestino y estando en recuperación escribía y hacía presentaciones para escuelas. Una amiga me metió a una red social, ahí conocí a Ricardo. Empezamos a intercambiar mensajes, luego nos encontramos en Puebla”.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) anunció el lamentable fallecimiento de Ricardo de Pascual, actor mexicano conocido por su extensa trayectoria en televisión y cine. (ANDA: Instagram)

La pareja estuvo 18 años de novios antes de casarse por el civil hace casi 12 años, y por la iglesia hace cerca de seis. La ceremonia religiosa se realizó por Zoom en plena pandemia, después de que un médico desahuciara a De Pascual: “El padre que lo iba a confesar nos dijo: ‘¿Se quieren casar? Tómense de las manos’. Y así fue”.

Trayectoria en la televisión y el teatro

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940. Su carrera abarcó el teatro de revista y la comedia popular mexicana. En televisión, destacó por sus participaciones en programas de Chespirito. Dio vida a personajes como “El señor Calvillo” y “El señor Hurtado” en El chavo del 8, así como al “Enano dormilón” en El Chapulín Colorado. También formó parte de otros proyectos como Vecinos.

A pesar de los problemas de salud que enfrentó, De Pascual continuó trabajando en el medio artístico hasta el final de su vida, convencido de que el trabajo era parte fundamental de su bienestar.