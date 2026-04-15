México

Médicos Sin Fronteras acerca atención médica, mental y social a las zonas más aisladas de Chalco

La clínica ofrece servicios médicos a grupos de atención prioritaria como población migrante y de la comunidad LGBT

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La clínica de MSF en Chalco ofrece servicios de salud integral a migrantes, mujeres, niños y personas de la diversidad sexo-genérica, priorizando el acceso a la salud como un derecho. | (Crédito: MSF)
La clínica de MSF en Chalco ofrece servicios de salud integral a migrantes, mujeres, niños y personas de la diversidad sexo-genérica, priorizando el acceso a la salud como un derecho. | (Crédito: MSF)

La población de Chalco y zonas marginadas del Estado de México enfrenta carencias graves ante el acceso a servicios médicos.

La falta de hospitales cercanos, la suspensión temporal del Hospital de Chalco y las dificultades para recibir atención especializada han dificultado la vida diaria de quienes más necesitan ayuda.

Desde septiembre de 2025, Médicos Sin Fronteras (MSF), en colaboración con comunidades locales, ha brindado atención directa a personas en movilidad y habitantes de áreas apartadas de Chalco.

El trabajo del equipo ha priorizado la salud de mujeres embarazadas, infancia, adolescentes y personas de la diversidad sexo-genérica, así como quienes han vivido desplazamiento interno o buscan permanecer en México tras migrar.

En los primeros seis meses de operación, MSF realizó un total de 540 consultas de salud primaria. Además, ofreció 144 atenciones de salud mental y 86 intervenciones de trabajo social, apoyadas por mediadores culturales. La atención abarcó casos de violencia sexual y consultas en materia de salud sexual y reproductiva.

Nueva estrategia de atención de Médicos Sin Fronteras en Chalco

La apertura de la clínica en Chalco marca una fase renovada en la estrategia de MSF en el Estado de México y la Ciudad de México. Según Jorge Martín, coordinador del proyecto, esta decisión responde a los cambios en la política migratoria y a la necesidad de adaptarse a los nuevos proyectos de vida de miles de personas. El objetivo es ampliar la cobertura hacia la población local que no ha logrado acceder al sistema estatal de salud.

Las personas de comunidades alejadas podrán recibir servicios médicos y apoyo psicológico cerca de sus hogares. | (Crédito: MFS)
Las personas de comunidades alejadas podrán recibir servicios médicos y apoyo psicológico cerca de sus hogares. | (Crédito: MFS)

La nueva clínica funcionará los martes, miércoles y jueves, entre las 10:00 y las 15:00 horas. Aunque el horario es limitado, MSF considera que este espacio seguro y privado facilitará diagnósticos más precisos, un mejor seguimiento de enfermedades crónicas y la construcción de vínculos sólidos con pacientes que requieren atención psicológica.

Atención integral para personas en movilidad y comunidades vulnerables

En la actualidad, el proyecto de MSF también mantiene presencia en otros 10 puntos de atención en albergues, campamentos y zonas de difícil acceso entre la Ciudad de México y el Estado de México. Las actividades buscan cerrar brechas en el acceso a la salud y atender a quienes han vivido movilidad humana o desplazamiento forzado.

Durante su trabajo de campo, MSF identificó que la población sufre por la falta de servicios médicos básicos y limitaciones para recibir atención especializada. Además, las dificultades en el traslado de ambulancias agravan la situación de quienes requieren intervenciones urgentes o consultas de seguimiento.

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