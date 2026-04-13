Sheinbaum descarta encuentro con el rey Felipe en España: ¿Cuál será su mensaje en la reunión de gobiernos progresistas?

(Crédito: Presidencia)

La agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluye un viaje a España para participar en el encuentro de gobiernos progresistas, el cual se realizará el próximo sábado 18 de abril.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, la mandataria expresó que no tiene contemplada una reunión con el rey Felipe VI durante su visita a Barcelona:

“A la reunión a la que voy no es una visita de Estado a España, claro que ahí nos vamos a reunir con el presidente de España en el marco de esta reunión a la que se está convocando”, explicó la mandataria; además, destacó que en el evento asistirán los líderes de otras naciones.

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