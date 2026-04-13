México

Residuo de rímel y delineador agrava inflamación y sequedad ocular, advierte optometrista

Especialistas alertan sobre prácticas cotidianas que afectan la salud visual y proponen medidas básicas de cuidado

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Rutina de maquillaje, cuidado de cejas, mujer en primer plano, precisión estética, belleza facial, detalles femeninos, estilo natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Primer plano del rostro de una mujer mientras maquilla y define sus cejas, mostrando precisión y cuidado estético. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso cotidiano de cosméticos en la zona de los ojos se ha convertido en un factor relevante en el desarrollo de molestias visuales persistentes. Especialistas advierten que la falta de una limpieza adecuada al final del día favorece la aparición de irritación constante y síndrome de ojo seco.

Estos padecimientos se relacionan con la obstrucción de las glándulas del párpado y con la migración de residuos hacia el interior del ojo. La acumulación de productos, especialmente en áreas sensibles, altera el equilibrio natural de la superficie ocular.

La optometrista Rosalía Ramírez Jaimes, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señala que una rutina de higiene adecuada y la elección de productos son determinantes para evitar complicaciones que pueden escalar con el tiempo.

Cosméticos y acumulación: origen de múltiples afecciones

El uso diario de cosméticos en los ojos se asocia al desarrollo de molestias visuales persistentes y síndrome de ojo seco. - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
La falta de limpieza adecuada del maquillaje favorece la irritación ocular y la obstrucción de las glándulas del párpado. - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

El problema no radica únicamente en el uso de maquillaje, sino en su permanencia prolongada sobre la piel. Cuando no se retira correctamente, los residuos se alojan en los folículos de las pestañas.

Algunos productos, como rímeles y delineadores, contienen componentes grasos que se adhieren con facilidad. Esta característica facilita la acumulación y dificulta su eliminación completa.

Con el tiempo, esta condición genera un entorno propicio para complicaciones oculares. La superficie del ojo pierde estabilidad y comienzan a manifestarse molestias recurrentes.

Ácaros, inflamación y deterioro progresivo

El uso diario de cosméticos en los ojos se asocia al desarrollo de molestias visuales persistentes y síndrome de ojo seco. - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Los residuos de rímel y delineador, por sus componentes grasos, se adhieren fácilmente y dificultan la eliminación completa del producto. - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

La especialista explica que el maquillaje no provoca directamente la caída de pestañas. Sin embargo, sí contribuye a la proliferación de ácaros presentes de forma natural en los folículos.

Cuando estos microorganismos aumentan, sus desechos afectan la calidad de la película lagrimal. Esto deriva en sequedad ocular y en procesos inflamatorios en los párpados.

Si no se atiende, el problema puede agravarse. Aparecen alteraciones en las glándulas sebáceas, así como infecciones conocidas como orzuelos, generando un ciclo difícil de revertir.

Medidas clave para prevenir daños oculares

El uso diario de cosméticos en los ojos se asocia al desarrollo de molestias visuales persistentes y síndrome de ojo seco. - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Ante molestias persistentes o cambios en la visión, consultar a un especialista es fundamental para mantener la salud ocular. - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

La prevención depende de hábitos simples pero constantes. La limpieza diaria del maquillaje es el primer paso para reducir riesgos.

  • Recomendaciones:
    • Desmaquillarse siempre antes de dormir, preferentemente con productos bifásicos.
    • Evitar aplicar maquillaje en la línea interna del párpado.
    • Sustituir rímel y delineadores cada 3 a 6 meses.
    • Limpiar con frecuencia brochas y esponjas.
    • No compartir productos de uso personal.

Además, ante cualquier cambio en la visión o molestias persistentes, se recomienda acudir con un especialista. Una atención oportuna permite evitar complicaciones mayores y mantener la salud ocular en condiciones adecuadas.

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