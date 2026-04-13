Por aumento de gasolina, autoridades suben tarifas en el transporte público: en esta fecha entrará en vigor el ajuste

El incremento en el precio de los combustibles impactará directamente en el bolsillo de los usuarios del transporte público en Guerrero, luego de que autoridades estatales autorizaran un ajuste en las tarifas del pasaje. La medida responde a la presión de los costos operativos que enfrenta el sector transportista en la entidad.

De acuerdo con el comunicado oficial, el ajuste fue avalado por la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, tras una serie de reuniones con concesionarios del transporte público, quienes expusieron las dificultades económicas derivadas del alza en la gasolina.

¿Cuándo entra en vigor el aumento en el transporte público en Guerrero?

Las autoridades informaron que el nuevo esquema de tarifas entrará en vigor a partir de la primera quincena de abril de 2026, por lo que los usuarios deberán prepararse para pagar más por sus traslados en los próximos días.

Este ajuste aplicará a las distintas modalidades del transporte público en todo el estado, aunque no se detallaron en el comunicado los montos específicos del incremento.

¿Por qué sube la tarifa del transporte público?

El aumento en el pasaje está directamente relacionado con el alza en el precio de la gasolina, uno de los principales insumos para la operación del transporte. Además, se consideraron otros factores como:

Incremento en los costos de mantenimiento de las unidades

Gastos operativos de los concesionarios

Condiciones económicas del sector

Las autoridades señalaron que el ajuste es resultado del diálogo entre transportistas y el gobierno estatal, con el objetivo de evitar afectaciones mayores al servicio.

Compromisos para mejorar el servicio de transporte

Como parte de los acuerdos alcanzados, los transportistas se comprometieron a mejorar la calidad del servicio y las condiciones de las unidades, en beneficio de los usuarios.

Por su parte, el gobierno de Guerrero indicó que continuará impulsando acciones para fortalecer el sector, entre ellas:

Gestión de apoyos económicos

Programas de profesionalización para operadores

Estrategias para garantizar la viabilidad del servicio

Con estas medidas, se busca equilibrar el impacto del aumento en los combustibles y mantener en funcionamiento el sistema de transporte público, al tiempo que se ofrecen mejores condiciones a los pasajeros.