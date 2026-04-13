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Clima CDMX y resto de México hoy 13 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

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En pocas líneas:

06:43 hsHoy

Lluvias y viento con descargas eléctricas afectan el centro del país

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para las próximas horas, se prevén lluvias, chubascos y descargas eléctricas en distintas regiones del país.

En el sur y sureste, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Guerrero (zona norte, centro y montaña), Oaxaca (región Mixteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Baja Totonaca). También se esperan lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Tierra Caliente y Costa Chica de Guerrero, así como en Nautla y la capital de Veracruz. El viento de componente norte tendrá rachas de 40 a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y hasta 40 km/h en Tabasco y zonas de tormenta. Se detectan bancos de niebla y se espera que prevalezcan en Guerrero, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Para el noreste, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Mante, Tamaulipas; así como en el altiplano, centro, media y huasteca de San Luis Potosí. También habrá lluvias con chubascos y descargas eléctricas en regiones norte y sureste de Coahuila; área metropolitana de Monterrey, oriente, citrícola y sur de Nuevo León; y en frontera, centro y sur de Tamaulipas. El viento tendrá rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Persisten bancos de niebla en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En el noroeste y norte, se pronostican lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Baja California (Mexicali, Ensenada, San Quintín y San Felipe), Baja California Sur (Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz), Sonora (noroeste, norte, costa y centro), Chihuahua (Casas Grandes, Juárez y Cuauhtémoc), y Zacatecas (norte y sureste). El viento tendrá rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Durango. Se mantienen bancos de niebla, especialmente en Baja California.

Para el occidente, se esperan lluvias con chubascos y descargas eléctricas en Guanajuato (norte, noreste, centro-oeste, centro-este y sur). El viento tendrá rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Se mantienen bancos de niebla en Guanajuato y Michoacán.

De igual manera, se prevé cielo nublado con lluvias, chubascos, descargas eléctricas y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el Estado de México y Ciudad de México. Las precipitaciones afectarán regiones como Toluca, Valle de Bravo, Naucalpan, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, y alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán. También se esperan lluvias y viento fuerte en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Las rachas de viento podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, principalmente en tramos carreteros principales.

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