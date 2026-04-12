Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

El pódcast Auténtico se convirtió en escenario de un momento incómodo entre Pedro Prieto y Titi Jaques, quienes expusieron en vivo un conflicto de pareja relacionado con las llamadas microinfidelidades.

El pódcast Auténtico se convirtió en escenario de un momento incómodo entre Pedro Prieto y Titi Jaques, quienes expusieron en vivo un conflicto de pareja relacionado con las llamadas microinfidelidades.

La conversación, que inició como un análisis sobre conductas que pueden vulnerar la confianza sin contacto físico, escaló rápidamente cuando Jaques lanzó un reclamo directo a su esposo. “¡Dime que miento, dime que no te trae ganas!”, expresó, elevando el tono del debate.

Reclamos en vivo y tensión sin filtro

Durante el episodio, Titi Jaques acusó a Pedro Prieto de mantener una situación incómoda con una mujer desde hace años. Según su versión, la cercanía y la interacción en redes sociales le generan molestia.

“Eso es lo que no me gusta, que nos hacemos tontos”, señaló. Más adelante, profundizó en su inconformidad.

“Yo sé que se moría de ganas (de andar con él). Y entonces a mí me molesta que se encuentren, me molesta que interactúen en redes sociales porque yo sé que ella te traía ganas”.

Una charla en torno a microinfidelidades derivó en una intensa discusión entre Pedro Prieto y Titi Jaques. (Pedro Prieto: YouTube)

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas entre los seguidores del pódcast, quienes retomaron una antigua especulación sobre la identidad de la tercera persona involucrada.

Sospechas del público y antecedentes

En redes sociales, algunos usuarios señalaron a Natalia Téllez como la posible aludida, debido a la cercanía que mantiene con Prieto. Sin embargo, el tema no es nuevo. Hace dos años, ambos, junto con Jaques, abordaron públicamente esos rumores y negaron cualquier vínculo más allá de la amistad.

Incluso, en aquel momento, Téllez agradeció a Jaques por el trato cordial, lo que parecía haber cerrado la polémica.

Natalia Téllez y Pedro Prieto aparecen juntos en un programa, abordando rumores de su romance. (Auténtico: YouTube)

La respuesta de Pedro Prieto

Ante los señalamientos, Pedro Prieto negó de forma reiterada cualquier tipo de microinfidelidad. No obstante, su reacción generó más tensión cuando, tras ver una imagen de la mujer mencionada, soltó una frase que sorprendió a su pareja: “Pensé que era alguien más factible. Me besé con ella en una novela”.

La declaración detonó un nuevo reclamo de Jaques, quien cuestionó que ese dato no hubiera salido antes. En medio del momento, Prieto ajustó su versión y afirmó que el beso ocurrió en un “sketche”.

Lejos de calmar la discusión, el intercambio intensificó el conflicto. “Dime que miento, dime que no te traía ganas, dímelo en mi cara. Y me molesta porque hoy tú podrías estar en el lugar de su novio”, insistió Jaques.

El momento, lejos de quedar como una simple conversación, abrió un debate sobre confianza, percepciones y acuerdos dentro de la pareja.