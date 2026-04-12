¿No tienes copia de tu contrato? Diputados proponen que sea un derecho antes de empezar a trabajar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que los empleadores estén obligados a entregar una copia del contrato de trabajo a sus empleados antes de que estos inicien sus actividades. La propuesta representa un cambio significativo en las relaciones laborales del país, donde millones de trabajadores aún operan sin un documento que respalde su empleo.

El proyecto es impulsado por el diputado Juan Ignacio Zavala, del partido Movimiento Ciudadano (MC), quien señala que, si bien la Ley Federal del Trabajo ya contempla diversas disposiciones sobre los contratos laborales, no existe una obligación explícita para entregar una copia del documento de manera oportuna.

El problema: 17 millones de trabajadores sin contrato escrito

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualmente hay 17.1 millones de personas en México que no cuentan con un contrato por escrito. Esta cifra representa el 41% de todos los trabajadores subordinados, es decir, aquellos que tienen un empleador y que deberían contar con un documento que avale su relación laboral.

Para Zavala, la ausencia de esta obligación genera un desequilibrio estructural desde el primer momento de la relación laboral:

“La persona trabajadora presta servicios sin conocer con certeza las condiciones que rigen su empleo”, señala en la exposición de motivos del proyecto.

La propuesta legislativa impulsada por el diputado Juan Ignacio Zavala busca que cada patrón proporcione a sus empleados un documento firmado que confirme sus condiciones laborales antes de iniciar cualquier actividad remunerada en el país- crédito VisualesIA

¿Qué plantea la iniciativa?

La propuesta busca incorporar al artículo 132 de la LFT la obligación de los patrones de entregar el contrato individual de trabajo por escrito y previo al inicio de la prestación de servicios. Cabe destacar que la iniciativa no establece un plazo mínimo previo para la entrega, reconociendo que en algunas ocasiones las contrataciones se realizan de manera urgente.

La medida se alinea con estándares internacionales: en la Unión Europea, la Directiva 2019/1152 ya obliga a los empleadores a proporcionar información esencial sobre la relación laboral antes del inicio de actividades.

¿Qué debe incluir un contrato de trabajo?

La LFT establece que todo contrato individual debe contener, como mínimo:

Datos personales del trabajador: domicilio, CURP y RFC

Modalidad de contratación : indefinida, por obra, temporada o capacitación

Descripción de los servicios a prestar y el lugar donde se realizarán

Duración de la jornada y días de descanso

Forma, monto y lugar de pago del salario

Designación de beneficiarios en caso de fallecimiento

La propia ley aclara que la falta de un contrato escrito no elimina los derechos del trabajador, pero sí imputa la falta de formalidad al patrón.

La iniciativa presentada establece que los trabajadores recibirían los términos y condiciones de empleo de manera clara y previa al inicio de la relación laboral, siguiendo prácticas observadas en países europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paso hacia la transparencia laboral

Con esta reforma, México avanzaría hacia relaciones laborales más transparentes y equitativas, dando a los trabajadores la posibilidad de conocer y revisar sus condiciones de empleo antes de comprometerse. La iniciativa aún debe recorrer el proceso legislativo para convertirse en ley.