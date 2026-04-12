Emiliano Aguilar explota contra Christian Nodal tras el estreno de “Vals”, su más reciente sencillo

Emiliano Aguilar criticó en redes sociales el video "Vals" de Christian Nodal, protagonizado por Dagna Kills, debido al parecido de la modelo con Cazzu y Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

El reciente lanzamiento del video oficial de la canción “Un vals” de Christian Nodal provocó un debate inmediato en redes sociales por la elección de la protagonista, la modelo Dagna Kills, cuyo parecido físico con Cazzu y Ángela Aguilar generó reacciones divididas.

La polémica escaló cuando Emiliano Aguilar se pronunció en su cuenta de Instagram y calificó el video como una falta de respeto hacia su hermana y hacia la cantante argentina.

Además del integrante de la dinastía Aguilar, diversos usuarios se han pronunciado al respecto, tanto que el volumen de mensajes supera el millón en plataformas digitales y obligó al sonorense a eliminar el clip de Facebook.

El integrante de la dinastía Aguilar arremetió contra Christian Nodal en Instagram, señalando la falta de respeto que representa el parecido físico de Dagna Kills con Ángela Aguilar y Cazzu.

Emiliano Aguilar critica el video de “Un vals” y exige respeto para Cazzu y su hermana

La reacción de Emiliano Aguilar se registró poco después del estreno del video. Desde su perfil personal, el hermano de Ángela Aguilar expresó:

“Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando esas dos personas (...) estás bien zafado, carnal. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es (una) falta de respeto. O sea, no que me importe tanto, ¿verdad? Pero es una falta de respeto hacia mi hermana y lo que sí me importa es a Cazzu. O sea, es una falta de respeto, carnal. O sea, ¿cómo le vas a tirar a una morra?”

Rápidamente, el mensaje tuvo interacción y se replicó en cuentas dedicadas a la cobertura de espectáculos, mientras usuarios retomaron la cita para discutir el papel de Nodal en la controversia, lo que convierte al video de “Vals” en uno de los temas más consultados en redes.

Emiliano Aguilar califica el video de Christian Nodal como una falta de respeto hacia su hermana y Cazzu. (IG: @emiliano_aguilar.t // @cazzu)

Debate en redes por el parecido de Dagna Kills con Cazzu y Ángela Aguilar

Usuarios detectaron en la protagonista del videoclip rasgos asociados a las dos figuras más visibles en la trayectoria sentimental den intérprete de “Adios amor”.

El cabello corto y los tatuajes en el cuello de Dagna Kills remiten a la imagen de Cazzu, mientras que otros perfiles insisten en la similitud con Ángela Aguilar. Comentarios como “Es una mezcla de Cazzu y Angelita” y “Pensé que era Cazzu la del video” aparecen de forma reiterada.

En Facebook, la cantidad de mensajes y la intensidad del debate llevaron a Christian Nodal a eliminar el video oficial, pues usuarios reportaron que la conversación se centra en la identidad de la modelo y en el posible mensaje oculto sobre la relación con sus exparejas y su futura esposa.

Dagna Kills participó en el clip de Christian Nodal y desató debate por su parecido con Ángela y Cazzu (IG/Dagna.kills)

Dagna Kills responde a la controversia: “Me duele que involucren a una artista que no se merece nada de esto”

Tras el estreno del videoclip, la modelo Dagna Kills rompió el silencio y publicó un reel en su cuenta de Instagram, en el que agradeció el apoyo recibido y destacó su trayectoria como modelo mexicana radicada en España.

“Creo que ya todos vieron el último video de Christian Nodal, en donde me tocó ser la protagonista”, señaló al inicio del clip.

Pero sobre la polémica, expresó: “Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”.

Asimismó, recordó que ha participado en videos musicales de Nicki Nicole, Alemán y Kenia Os, así como en un proyecto internacional con un rapero francés y una cantante mexicana: “Las personas que realmente me conocen desde hace tiempo saben lo mucho que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, de la actuación, del modelaje”.