México

Camión sin frenos se estrella contra viviendas y deja siete heridos en Valle de Bravo

Un autobús de pasajeros sin frenos provocó un choque múltiple en Valle de Bravo, Edomex; siete personas resultaron heridas y dos viviendas quedaron destruidas

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Camión embiste vehículos y vivienda en Valle de Bravo | Foto: Protección Civil Edomex
Camión embiste vehículos y vivienda en Valle de Bravo | Foto: Protección Civil Edomex

Un camión de pasajeros protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este domingo en la zona del Barrio de Guadalupe, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, luego de presentar una presunta falla en el sistema de frenos mientras descendía por la zona, lo que provocó que impactara varios vehículos y viviendas de la zona, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control durante el descenso en una pendiente cercana a la salida del ramal hacia Valle de Bravo, ocasionando el percance que afectó a automóviles que se encontraban en la vialidad, así como a inmuebles colindantes.

El saldo preliminar: heridos y viviendas dañadas

El reporte preliminar de las autoridades indica:

  • Siete personas lesionadas, principalmente adultos mayores
  • Tres viviendas afectadas: dos de ellas destruidas y una con daños menores
  • Sin pérdidas humanas, según confirmaron las autoridades municipales

La presidenta municipal, Michelle Núñez, informó a través de sus redes sociales que hasta el momento no se reportan fallecimientos. “Las personas lesionadas están siendo atendidas y trasladadas a distintos hospitales para su valoración”, publicó la alcaldesa. Las autoridades advirtieron que tanto el número de heridos como la magnitud de los daños materiales podría actualizarse conforme avancen las labores de auxilio en el lugar.

Crédito: FB Ayuntamiento de Valle de Bravo
Crédito: FB Ayuntamiento de Valle de Bravo

Ayuntamiento confirma falla en el sistema de frenos

El Ayuntamiento de Valle de Bravo confirmó a través de sus redes sociales que el autobús “presentó una falla en el sistema de frenos” mientras descendía por la zona del Barrio de Guadalupe. Elementos de Protección Civil y Policía Estatal acudieron de inmediato al lugar y se encuentran atendiendo la situación.

Crédito: FB Ayuntamiento de Valle de Bravo
Crédito: FB Ayuntamiento de Valle de Bravo

Zona acordonada y vialidad cerrada

Tras el incidente, elementos de Protección Civil y de la Policía del Estado de México aseguraron el área con el fin de evitar mayores riesgos. Debido a las labores de atención y retiro de las unidades involucradas, la circulación vehicular en la zona permanece cerrada de manera temporal, lo que ha generado afectaciones para automovilistas que transitan por el lugar.

Las autoridades locales exhortaron a la población a tomar vías alternas y conducir con precaución, además de mantenerse atentos a las indicaciones de los cuerpos de emergencia para facilitar las labores de auxilio y garantizar la seguridad en el área.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden información más detallada sobre las causas exactas del accidente y el estado de salud de las personas lesionadas.

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