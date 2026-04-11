Esta es la forma correcta de dormir para evitar el envejecimiento prematuro

Dormir las horas recomendadas reduce el estrés oxidativo y mantiene la elasticidad de la piel. (Imagen ilustrativa Infobae)

Dormir de forma correcta influye en la prevención del envejecimiento prematuro. La posición del cuerpo, la duración del sueño y la calidad del descanso afectan la regeneración celular y la apariencia de la piel.

Modificar ciertos hábitos durante la noche ayuda a retrasar la aparición de líneas de expresión, manchas y otros signos visibles en el rostro.

Las rutinas nocturnas que priorizan un entorno propicio para el sueño profundo permiten que el organismo active mecanismos de reparación.

El cuerpo produce hormona del crecimiento y elimina toxinas, lo que mantiene la elasticidad y firmeza de la piel. Dormir menos de seis horas incrementa la liberación de cortisol, una hormona que acelera el desgaste cutáneo.

Dormir boca arriba reduce la formación de arrugas

La postura durante la noche influye en la salud de la piel y la aparición de signos de envejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición en la que descansa el rostro durante la noche puede marcar la diferencia en la aparición de arrugas.

Dormir boca arriba evita el contacto directo de la piel con la almohada, lo que reduce la presión sobre mejillas y frente.

Esta postura previene pliegues que, con el tiempo, se convierten en líneas permanentes. Dormir de lado o boca abajo favorece el roce y puede provocar inflamación, sobre todo en el área de los ojos.

Rutinas previas al sueño mejoran la calidad del descanso

El lavado de cara y la aplicación de productos hidratantes antes de dormir ayudan a mantener la barrera cutánea. El uso de fundas de almohada limpias y de materiales suaves disminuye la fricción y la acumulación de impurezas.

Apagar luces y dispositivos electrónicos al menos treinta minutos antes de acostarse favorece la producción de melatonina y mejora la profundidad del sueño.

El sueño profundo activa la reparación celular

Dormir las horas recomendadas reduce el estrés oxidativo y mantiene la elasticidad de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el sueño profundo, el cuerpo incrementa la renovación de células y la producción de colágeno. Esta etapa, que predomina en las primeras horas de la noche, es clave para reparar daños causados por la exposición solar y el estrés diario.

Los despertares frecuentes o el insomnio interfieren con este proceso, lo que acelera la pérdida de firmeza en la piel y la aparición de signos de fatiga.