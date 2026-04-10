Mujer estadounidense llama ‘mojada’ a mexicana en carretera Tijuana-San Ysidro

La agresora fue grabada mientras atacaba verbalmente a otra conductora en la línea fronteriza.

Un nuevo caso de presunta discriminación se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer extranjera fuera captada insultando a una automovilista mexicana mientras ambas se encontraban en la fila para cruzar por la garita de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos.

La zona fronteriza de San Ysidro es reconocida por ser uno de los cruces internacionales con mayor flujo de personas en todo el mundo, por lo que diariamente miles de ciudadanos y turistas circulan por el área. Sin embargo, además del constante tráfico vehicular, también suele ser escenario de momentos tensos y situaciones polémicas entre quienes esperan para ingresar o salir del país.

El incidente ocurrió el pasado martes 7 de abril, cuando una usuaria identificada como Hiyori Montserrat publicó en redes sociales un video dentro del grupo “Como está la línea Tijuana”, donde denunció haber sido víctima de agresiones verbales mientras esperaba avanzar en la fila vehicular.

El altercado ocurrió mientras ambas mujeres esperaban para cruzar la frontera en Tijuana.

De acuerdo con la joven, la mujer extranjera se encontraba realizando gestos ofensivos hacia varios automovilistas antes de enfocarse directamente en ella, momento en el que la situación escaló hasta convertirse en una discusión cargada de insultos.

En el material difundido en internet se observa cómo la visitante comienza a lanzar comentarios ofensivos y frases discriminatorias hacia la mexicana, utilizando palabras de tono racista y xenófobo.

Durante el altercado, la mujer extranjera le grita a Montserrat: “p!#$%& mojada”, además de otras expresiones ofensivas que quedaron registradas en la grabación.

Pese a la agresividad de la escena, la joven que captó el video decidió no responder con insultos y únicamente cuestionó a la mujer si era consciente de que se encontraba viajando rumbo a México, comentario que no frenó la actitud hostil de la agresora.

Según se aprecia en el clip, la extranjera respondió que no le importaba y continuó con los ataques verbales durante algunos segundos más antes de retirarse y seguir su camino.

Tras viralizarse el video, usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato y el caso generó opiniones divididas. Mientras algunos internautas condenaron el comportamiento de la visitante por considerar que se trató de un acto claro de racismo y xenofobia, otros señalaron que sería importante conocer el contexto completo de lo sucedido antes de emitir conclusiones.

La señora, encendida en furia, llamó a la joven 'mojada' a pesar de dirigirse hacia México

Algunos usuarios recordaron que en las largas filas de la línea fronteriza suelen presentarse conflictos entre conductores por personas que presuntamente intentan colarse en carriles incorrectos, bloquear el paso o retrasar el avance de otros vehículos.

Hasta el momento, la identidad de la mujer extranjera no ha sido revelada y no se ha informado si el incidente derivó en alguna denuncia formal. Sin embargo, el video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales, donde miles de personas siguen reaccionando al altercado.