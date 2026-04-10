México

Mujer estadounidense llama ‘mojada’ a mexicana en carretera Tijuana-San Ysidro

El momento fue grabado en video y desató indignación por los insultos racistas lanzados en plena fila fronteriza

Guardar
La agresora fue grabada mientras atacaba verbalmente a otra conductora en la línea fronteriza.
La agresora fue grabada mientras atacaba verbalmente a otra conductora en la línea fronteriza.

Un nuevo caso de presunta discriminación se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer extranjera fuera captada insultando a una automovilista mexicana mientras ambas se encontraban en la fila para cruzar por la garita de San Ysidro, en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos.

La zona fronteriza de San Ysidro es reconocida por ser uno de los cruces internacionales con mayor flujo de personas en todo el mundo, por lo que diariamente miles de ciudadanos y turistas circulan por el área. Sin embargo, además del constante tráfico vehicular, también suele ser escenario de momentos tensos y situaciones polémicas entre quienes esperan para ingresar o salir del país.

El incidente ocurrió el pasado martes 7 de abril, cuando una usuaria identificada como Hiyori Montserrat publicó en redes sociales un video dentro del grupo “Como está la línea Tijuana”, donde denunció haber sido víctima de agresiones verbales mientras esperaba avanzar en la fila vehicular.

El altercado ocurrió mientras ambas mujeres esperaban para cruzar la frontera en Tijuana.
El altercado ocurrió mientras ambas mujeres esperaban para cruzar la frontera en Tijuana.

De acuerdo con la joven, la mujer extranjera se encontraba realizando gestos ofensivos hacia varios automovilistas antes de enfocarse directamente en ella, momento en el que la situación escaló hasta convertirse en una discusión cargada de insultos.

En el material difundido en internet se observa cómo la visitante comienza a lanzar comentarios ofensivos y frases discriminatorias hacia la mexicana, utilizando palabras de tono racista y xenófobo.

Durante el altercado, la mujer extranjera le grita a Montserrat: “p!#$%& mojada”, además de otras expresiones ofensivas que quedaron registradas en la grabación.

Pese a la agresividad de la escena, la joven que captó el video decidió no responder con insultos y únicamente cuestionó a la mujer si era consciente de que se encontraba viajando rumbo a México, comentario que no frenó la actitud hostil de la agresora.

Según se aprecia en el clip, la extranjera respondió que no le importaba y continuó con los ataques verbales durante algunos segundos más antes de retirarse y seguir su camino.

Tras viralizarse el video, usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato y el caso generó opiniones divididas. Mientras algunos internautas condenaron el comportamiento de la visitante por considerar que se trató de un acto claro de racismo y xenofobia, otros señalaron que sería importante conocer el contexto completo de lo sucedido antes de emitir conclusiones.

La señora, encendida en furia, llamó a la joven 'mojada' a pesar de dirigirse hacia México

Algunos usuarios recordaron que en las largas filas de la línea fronteriza suelen presentarse conflictos entre conductores por personas que presuntamente intentan colarse en carriles incorrectos, bloquear el paso o retrasar el avance de otros vehículos.

Hasta el momento, la identidad de la mujer extranjera no ha sido revelada y no se ha informado si el incidente derivó en alguna denuncia formal. Sin embargo, el video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales, donde miles de personas siguen reaccionando al altercado.

Temas Relacionados

Estadounidenseviralcarretera Tijuana-San Ysidroredes socialesracismomexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Mineros de Camino Rojo denuncian amenazas del crimen organizado: acusan omisión de autoridades

Trabajadores mineros denuncian amenazas sin respuesta efectiva de autoridades ni de la empresa operadora

Mineros de Camino Rojo denuncian amenazas del crimen organizado: acusan omisión de autoridades

Trofeo de la Copa del Mundo llegará a 34 comunidades de Canadá este verano: esta es la ruta

Oferta cultural, exhibiciones y un programa federal buscan que la pasión por el futbol trascienda fronteras metropolitanas durante el torneo podrán disfrutarse previo al silbatazo inicial

Trofeo de la Copa del Mundo llegará a 34 comunidades de Canadá este verano: esta es la ruta

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

¿Todos donadores por default? La iniciativa en CDMX que cambiaría la donación de órganos

La propuesta plantea que todos los ciudadanos sean considerados donadores, salvo que manifiesten su negativa, en un intento por enfrentar la escasez de órganos para trasplante

¿Todos donadores por default? La iniciativa en CDMX que cambiaría la donación de órganos

UNAM registró 3 mil sismos en México durante marzo: ¿En qué estados tembló más?

El SSN indicó que la variación de las magnitudesde los temblores registrados fue de 1 a 5.2

UNAM registró 3 mil sismos en México durante marzo: ¿En qué estados tembló más?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mineros de Camino Rojo denuncian amenazas del crimen organizado: acusan omisión de autoridades

Mineros de Camino Rojo denuncian amenazas del crimen organizado: acusan omisión de autoridades

Golpe al CJNG: “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, se declararía culpable en Estados Unidos

Así fue como el CJNG se fortaleció en Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles

Los Viagras, el origen del curioso nombre de una de las organizaciones del narco más violentas de Michoacán

Sheinbaum confirma que hay ‘ficha roja’ en la Interpol para detener a Silvano Aureoles que huyó del país con ayuda del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Modelo de ‘Un vals’ de Nodal reacciona a comparaciones físicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Me duele”

Modelo de ‘Un vals’ de Nodal reacciona a comparaciones físicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Me duele”

Equipo de Nodal asegura que Inti puede viajar libremente a EEUU desde bebé: “Tiene visa desde el mes de nacida”

¿Quién es la modelo que sale en el video ‘Un vals’ de Christian Nodal?

Cómo ver EN VIVO en México el festival de Coachella 2026

Emiliano Aguilar responde a críticas por su devoción a la Santa Muerte: “Yo respeto las creencias de todos”

DEPORTES

Trofeo de la Copa del Mundo llegará a 34 comunidades de Canadá este verano: esta es la ruta

Trofeo de la Copa del Mundo llegará a 34 comunidades de Canadá este verano: esta es la ruta

Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey

Estadio Ciudad de México restringe estacionamiento para el América vs Cruz Azul

Adrián Marcelo y el peculiar encuentro que tuvo con Matías Almeyda en España: “Te extrañamos en México, vuelve”

Así lucen los equipos América y Cruz Azul tras su último partido en el Estadio Ciudad de México