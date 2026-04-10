Grecia Quiroz niega uso de recursos públicos en mausoleo de Carlos Manzo en Uruapan

La alcadesa de Uruapan aseguró que la tumba de su esposo permanecerá abierta para quienes deseen rendirle homenaje y recordó la cercanía del exalcalde con la comunidad. Crédito: Cuartoscuro

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, descartó que la construcción del mausoleo de Carlos Manzo en el cementerio San Juan Evangelista se haya financiado con recursos públicos. Quiroz realizó la declaración durante la inauguración del recinto, en el aniversario que habría marcado el cumpleaños número 41 del exalcalde asesinado.

Durante la ceremonia, la funcionaria compartió con familiares, colaboradores y ciudadanos un homenaje que incluyó música de mariachi. Grecia aseguró que las aportaciones provinieron de diferentes sectores de la comunidad. “Que si era un gasto del ayuntamiento y absolutamente no. Fueron ciudadanos, empresarios y gente en común que se sumaron para que se pudiera realizar este lugar”, expresó. Resaltó que la tumba permanecería abierta para visitas de la población: “Va a estar abierto para la población en general, para quien quiera venir a platicar un rato con él”.

El homenaje a Carlos Manzo estuvo acompañado de mariachi y reunió a familiares, colaboradores y habitantes de Uruapan en el cementerio San Juan Evangelista. (Foto: Facebook / Grecia Quiroz)

El mausoleo se inauguró a cinco meses del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos. La alcaldesa subrayó que el proyecto busca principalmente rendir tributo a la memoria de su esposo, pero también facilitar un espacio de encuentro ciudadano. “A nosotros nos hace sentir muy honrados poder estar aquí festejando su cumpleaños... No está en presencia pero sí en esencia”, afirmó.

El legado de Carlos Manzo y el vínculo con la ciudadanía

En el diálogo con medios, Grecia Quiroz recordó la relación de Carlos Manzo con los habitantes de Uruapan y anunció la realización de un festejo comunitario. La edil informó que se partiría un pastel en la Pérgola para conmemorar la fecha y mantener la cercanía con la gente, siguiendo el estilo del exalcalde.

Asimismo compartió a través de su perfil de X un emotivo mensaje dedicado a Manzo: “Festejaremos tu cumpleaños como tú lo hubieras hecho con tu pueblo, porque esa era tu felicidad, lejos de irte a hacer algo exclusivo para ti, lo que te daba vida era bailar en pleno centro, partir un pastel en la Pérgola, abrazar a las personas. Ese eras tú, y hoy no será diferente, nos reuniremos para recordarte”, escribió.

El homenaje a Carlos Manzo estuvo acompañado de mariachi y reunió a familiares, colaboradores y habitantes de Uruapan en el cementerio San Juan Evangelista. (Captura de pantalla X @GreciaMich2027)

Quiroz reiteró que la administración municipal y la ciudadanía buscan preservar el legado de Manzo mediante acciones que fortalezcan la identidad local. La alcaldesa concluyó que el mausoleo representa un símbolo de unidad y memoria colectiva en Uruapan.

“Seguiré levantando la voz por ti, y seguiré exigiendo justicia, te juro que quien te haya mandado hacer esto lo va a pagar muy caro ante la justicia pero también ante Dios“, se lee.